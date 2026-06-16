Delegación Presidencial pide al Gore de Valparaíso que apruebe recursos para programa Pro Empleo en la región

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso envió un oficio a la Gobernación Regional (Gore) solicitando la aprobación de los recursos que permitan dar continuidad al programa Pro Empleo en sus ítems PIC2 y PIC4 (Programa Inversión a la Comunidad y Programa Inversión a la Comunidad Jefas de Hogar).

De aprobarse estos recursos en el Consejo Regional (Core), en total, serían 1.199 personas las que se verían beneficiadas con empleos de emergencia, en áreas administrativas, de aseo y mantención, cuidadoras de hogar, entre otras labores.

El oficio se enmarca en la coordinación realizada entre la Delegación Presidencial y el Gobierno Regional, en la Mesa de Trabajo Pro Empleo, en el que se acordó actualizar los criterios de postulación de estos cupos de trabajo, lo que fue solicitado por el mismo Gore tras observaciones presentadas por la Contraloría Regional.

El delegado Manuel Millones señaló que "el Gobierno Regional y la Contraloría hicieron algunas observaciones que tienen que ver con los criterios, por ejemplo, que efectivamente estas personas no tengan ningún otro ingreso. También respecto a la edad, entre otras observaciones que fueron corregidas por la Delegación Presidencial y derivadas al Gobierno Regional para que evalúen y determinen si están disponibles a darle continuidad al programa, para que así estas personas, estas mujeres que son de este plan de Pro Empleo, continúen todo el 2026”.

El oficio será presentado este jueves a la Comisión de Inversiones, para luego pasar a tabla de votación en el plenario del Consejo Regional. De aprobarse en el Core, el programa –en esos dos ítem– aseguraría su continuidad hasta diciembre de este año, con más de $4.191 millones de pesos, para generar 1.199 puestos de trabajo, de los cuales 367 cupos serían para el PIC2 y 837 para el PIC4, siendo 313 para empleos media jornada y 999 para jornada completa.

En ese sentido, el delegado Millones destacó que "los planes de emergencia laboral, más conocidos como Pro Empleo, existen en la región hace varios años y permiten dar respuesta de emergencia a aquellas mujeres que no tienen trabajo. En distintas actividades, estamos hablando de roles que cumplen en servicios públicos, jardines infantiles, colegios, juntas de vecinos, comedores solidarios y también en la vida pública, haciendo las labores de mantención de jardines o de recolección de aseo. Es decir, es un trabajo significativo y digno que ejercen estas mujeres”.

De aprobarse estos recursos por parte del Core, los 1.199 empleos se sumarían a los 1.082 trabajos de emergencia Pro Empleo que ya están siendo ejecutados y son financiados por la Subsecretaría del Trabajo, a través del ítem PIC1 (Programa Inversión a la Comunidad), para los cual los recursos ya están asegurados por el Gobierno para todo el año 2026.

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