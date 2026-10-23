Definen fecha para el operativo de desalojo definitivo de la toma Yevide en San Felipe

La planificación del desalojo definitivo de la Toma Yevide, en San Felipe, continúa avanzando luego de que representantes de las instituciones competentes sostuvieran una reunión para definir los próximos pasos del procedimiento. En la instancia, las autoridades establecieron el 26 de noviembre como la fecha en que se llevará a cabo el operativo.

La jornada permitió abordar las medidas logísticas necesarias para la ejecución del procedimiento, además de coordinar el trabajo conjunto de los organismos involucrados y las acciones que se implementarán en el terreno.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe de Aconcagua señalaron que mantendrán las coordinaciones con las entidades involucradas, a fin de asegurar el trabajo interinstitucional y resguardar las condiciones de seguridad durante el desarrollo del procedimiento.

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