Decretan cierre preventivo de Los Libertadores durante este jueves ante pronóstico de malas condiciones meteorológicas

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que tras coordinaciones entre Chile y Argentina, se decidió suspender de manera preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este jueves 18 en el Complejo Fronterizo Los Libertadores.

Esto, en virtud de los reportes de ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera, que afecta una transitabilidad segura para los usuarios.

La medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas), además de bajas temperaturas asociadas al evento climático, misma situación en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad.

Cabe señalar que el túnel internacional permanecerá cerrado desde las 08:00 horas de Chile y 09:00 horas de Argentina.

(Imagen: Pasos Fronterizos)

PURANOTICIA