Decomisan más de 300 envoltorios de droga y detienen a tres personas en La Ligua

Durante la mañana de este jueves, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua sorprendió en flagrancia una transacción de drogas al interior de un inmueble de la comuna. El hallazgo motivó la inmediata intervención policial en la vivienda.

Tras el procedimiento inicial y previa autorización voluntaria del propietario del domicilio, Carabineros realizó una exhaustiva revisión del inmueble. Durante el registro, los funcionarios lograron incautar 345 envoltorios de papel cuadriculado con pasta base de cocaína, además de dinero en efectivo que presuntamente sería producto de la venta de sustancias ilícitas.

A raíz del operativo, tres personas fueron detenidas en el lugar: un hombre de 39 años y dos mujeres de 47 y 28 años. Posteriormente, los tres involucrados pasaron a control de detención y quedaron a disposición de la justicia por su presunta participación en hechos que constituirían una infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

El procedimiento permitió sacar de circulación cientos de dosis de droga en la comuna de La Ligua. En tanto, los imputados quedaron sujetos a las determinaciones que adopte el tribunal competente en el marco del proceso judicial correspondiente.

PURANOTICIA