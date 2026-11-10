Decomisan 137 kilos de pasta base de cocaína en fiscalización a bus en ruta de Nogales

Un total de 137 kilos y 80 gramos de pasta base de cocaína tipo cera fueron decomisados durante un operativo conjunto de Carabineros y la Fiscalía en la ruta 5 Norte, en Nogales, procedimiento que terminó con un hombre detenido y posteriormente en prisión preventiva.

El operativo se realizó en el kilómetro 126 de la carretera, durante una fiscalización a un bus interprovincial. En ese contexto, el can detector de drogas Frosty, perteneciente a la Sección O.S.7 Valparaíso de Carabineros, alertó sobre la presencia de sustancias ilícitas en las maletas de uno de los pasajeros.

Tras la revisión del equipaje, los funcionarios encontraron 117 paquetes que contenían la droga, por lo que procedieron a detener al propietario de las maletas, identificado con las iniciales F.F.P.T., chileno de 40 años y con antecedentes penales.

El procedimiento fue desarrollado por la Sección O.S.7 Valparaíso y la Fiscalía SAC-ECOH Valparaíso, con apoyo de personal territorial de la Tenencia Carreteras Hijuelas.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención este martes 10 de noviembre, instancia en la que quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA