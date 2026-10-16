Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por probables tormentas eléctricas, precipitaciones y viento

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua, por evento meteorológico

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Valparaíso:

Alertamiento: Aviso A561

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en la región, desde el lunes 19 y hasta el martes 20.

Alertamiento: Avisos A562

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en cordillera de la costa, valle y precordillera, desde el martes 20 y hasta el miércoles 21.

Alertamiento: Aviso A564

Pronóstsico: Viento normal a moderado en cordillera, desde el martes 20 hasta el miércoles 21.

Asimismo, se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la comuna de Juan Fernández:

Alertamiento: Aviso A558

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en Archipiélago Juan Fernández, desde el lunes 19 y hasta martes 20.

Alertamiento: Avisos A559

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en Archipiélago Juan Fernández, desde el lunes 19 y hasta el martes 20.

Alertamiento: Aviso A560

Pronóstico: Viento normal a moderado en Archipiélago Juan Fernández, desde el lunes 19 y el martes 20.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional exceptuando la provincia de Isla de Pascua por evento meteorológico, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA