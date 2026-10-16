Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por probables tormentas eléctricas, precipitaciones y viento

La medida adoptada por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) exceptúa a la provincia de Isla de Pascua.
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua, por evento meteorológico
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Valparaíso:
Alertamiento: Aviso A561
Alertamiento: Avisos A562
Alertamiento: Aviso A564
Asimismo, se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la comuna de Juan Fernández:
Alertamiento: Aviso A558
Alertamiento: Avisos A559
Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en Archipiélago Juan Fernández, desde el lunes 19 y hasta el martes 20.
Alertamiento: Aviso A560
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional exceptuando la provincia de Isla de Pascua por evento meteorológico, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".
Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".
PURANOTICIA