Declaran Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales.

De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, mediante su Aviso N°34, se indica que se presentarán marejadas anormales en el sector de Isla de Pascua, región de Valparaíso.

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste desde este jueves 23 hasta el domingo 26 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar, especialmente entre las 02:00 y 04:00 horas y entre las 14:00 y 16:00 horas.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

Finalmente, el organismo recomendó a la población "suspender las actividades recreativas en la costa; no exponerse a rompientes ni oleaje, particularmente en sectores de roqueríos; y conducir con precaución por caminos en el borde costero, ya que podrían haber obstáculos en la ruta, arrastre de arena, piedras, algas, entre otros".

PURANOTICIA