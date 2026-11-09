Declaran Alerta Temprana Preventiva para dos provincias y tres comunas de la V Región por precipitaciones y tormentas eléctricas

La dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico, para las provincias de San Felipe y Los Andes y para las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo.

Se pronostican precipitaciones y tormentas eléctricas entre la noche de este lunes y la madrugada del martes.

El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, informó que "desde la unidad Alerta Temprana de Senapred Valparaíso, informamos a los vecinos de la región que, en base a la información técnica entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, hemos declarado Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico, con cobertura para las provincias de San Felipe y Los Andes y para las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo.

Añadió que "el evento meteorológico está asociado a una condición sinóptica de baja segregada, producto de la cual la DMC ha emitido dos avisos."

Explicó que el primero, "por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, las que se estima concentrarán entre cinco a quince milímetros enprecordillera y vallesprecordilleranos y hasta diez milímetros encordillera".

El segundo aviso, precisó, es por probables tormentas eléctricas, las que podrán venir acompañadas de chubascos".

Cardemil sostuvo que "tanto las precipitaciones como las tormentas eléctricas se pronostican entre la noche del día de hoy y la madrugada del día martes".

Finalmente expuso que "queremos hacer un llamado a la comunidad al autocuidado, a la corresponsabilidad, a no exponerse innecesariamente y a informarse de la evolución de esta condición a través de nuestro sitio web www.senapred.cl".

PURANOTICIA