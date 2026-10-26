Declaran Alerta Temprana Preventiva para 13 comunas del interior de la región de Valparaíso por probables tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para las provincias de Los Andes y San Felipe y las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región:

Alertamiento: Aviso A583-1

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la región, durante este lunes.

Alertamiento: Avisos A585

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos de la región.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para lasProvincias de Los Andes y San Felipe y las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, vigente a contar de este lunes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Según Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

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