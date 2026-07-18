Declaran Alerta Roja por riesgo de desborde del río Aconcagua en las comunas de Concón, Quillota, Limache y Quintero

De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Puente Colmo ha mantenido un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua ubicado entre Concón y Quillota.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja por desborde para las comuna de Limache, Quintero, Concón y Quillota.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que esta nueva alerta estará vigente desde este sábado 18 y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Asimismo, manifestaron que con la declaración de esta Alerta Roja se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

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