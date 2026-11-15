Declaran Alerta Roja por peligro de desborde de río Aconcagua en Concón, Quintero, Quillota y Limache

De acuerdo a información entregada por el análisis de riesgo número 285 se decidió declarar alerta roja por peligro de desborde del río Aconcagua para las comunas de Concón, Quintero, Quillota y Limache.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Valparaíso, la estación fluviométrica “Río Aconcagua en Puente Colmo” registró un caudal de 224,160 m3/seg, valores que superan el umbral de alerta roja establecido para dicha estación y conforme a lo establecido en el protocolo de coordinación y comunicación vigente entre la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), se establecen los mecanismos de actuación ante el registro de condiciones hidrometeorológicas que puedan representar una amenaza para la población.

Cabe señalar que la Dirección General de Aguas (DGA) ha informado que el sensor ubicado en la estación fluviométrica “Río Aconcagua en Puente Colmo” presenta una falla por lo que no es posible determinar el nivel de caudal del Río Aconcagua en ese tramo lo que aumenta las condiciones de riesgo.

En atención a estos antecedentes, resulta necesario reforzar el monitoreo y la vigilancia de los puntos críticos ubicados en las riberas del río Aconcagua, particularmente en aquellos sectores habitados y en zonas donde un eventual desborde pudiera comprometer la seguridad de las personas, la conectividad vial y el funcionamiento de servicios básicos.

Por todo lo anterior, la Dirección Regional de SENAPRED Valparaíso, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, declara Alerta Roja por Desborde para las comunas de Concón y Quintero, de la provincia de Valparaíso; Comuna de Quillota, de la provincia de Quillota; y comuna de Limache, de la provincia de Marga Marga, a contar del domingo 15 de noviembre de 2026 y hasta que las condiciones así lo ameriten.

EN DESARROLLO…

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