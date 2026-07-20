Declaran Alerta Roja para Limache, Quintero, Concón y Quillota por desborde del río Aconcagua

La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota por desborde del río Aconcagua.

De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Puente Colmo”, indica un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral Rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

En consideración a lo anterior y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja por desborde y cancela Alerta Amarilla por crecida para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, vigente a contar de este lunes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

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