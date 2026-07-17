Declaran Alerta Roja para la región de Valparaíso ante estragos provocados por el sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la región de Valparaíso debido al sistema frontal.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que la medida entra en vigencia de forma inmediata.

La determinación técnica se produjo debido a la serie de alertas SAE que se han activado en la región.

En diálogo con 24 horas, la autoridad manfiestó que "tenemos mucho acontecimiento en la región, especialmente crecida de ríos y esteros, y eso implica un riesgo para las personas".

Añadió que "se han tenido más de diez alertas SAE y eso da cuenta que tenemos distintos episodios en la región y van a seguir sucediendo hechos, especialmente en lo que se refiere a crecidas de esteros y en este caso, cauces. Y eso pone en riesgo la comunidad”.

Bajo ese contexto, Millones sostuvo que “por lo mismo, Senapred ha determinado, con elementos fundados, que se declare Alerta Roja, es decir, se pasa de Alerta Amarilla a Alerta Roja. Y eso permite facilidad y agilidad en los procedimientos administrativos para las compras y para obtención de más mayores recursos”.

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