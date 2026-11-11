Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de San Felipe y Los Andes y comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla por calor intenso para las Provincias de San Felipe y Los Andes y comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región:

Alertamiento: Alerta AA196-3

Pronóstico: Evento de altas temperaturas extremas en precordillera y valles precordilleranos de la región (35 – 37°C), desde este miércoles y hasta el jueves.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Amarilla por calor intenso para las Provincias de San Felipe y Los Andes y comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta alerta "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

El organismo recomendó a la población "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".

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