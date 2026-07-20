Declaran Alerta Amarilla para Limache, Quintero, Concón y Quillota por incremento del caudal de la estación hidrométrica Puente Colmo

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla por crecida para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota.

De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Puente Colmo”, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla por crecida para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, vigente a contar de este lunes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

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