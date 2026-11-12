Declaran Alerta Amarilla para las comunas de Los Andes y San Esteban por crecida de ríos

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para las comunas de Los Andes y San Esteban por crecida de los ríos Aconcagua, Juncal, Juncalillo, Colorado y Blanco.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación fluviométrica “Río Aconcagua en Chacabuquito” registró un caudal de 155,129 m³/s y un nivel de agua de 2,420 metros, mediciones que superaron el umbral amarillo referencial de la estación.

A esta condición se suman los aumentos de caudal observados en los ríos Juncal, Juncalillo, Colorado y Blanco producto de la activación de quebradas en sectores cordilleranos.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla para las comunas de Los Andes y San Esteban por crecida, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

(Imagen referencial: Carlos Figueroa Rojas / Wikipedia)

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