Declaran Alerta Amarilla para el territorio continental de la región de Valparaíso ante pronóstico de precipitaciones, viento y nevadas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para el territorio continental de la región de Valparaíso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para el territorio continental de la región:

Alertamiento: Alarma AAA3

Pronóstico: Precipitaciones intensas (120 – 160 mm) con saturación de suelos por precipitaciones intensas y continuas en la región, desde este viernes al domingo 19.

Alertamiento: Alerta AA90-1

Pronóstico: Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región, desde este jueves al viernes 17.

Alertamiento: Alerta AA91-1

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región, desde este jueves y hasta el sábado 18.

Alertamiento: Alerta AA92-1

Pronóstico: Nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventisca en cordillera de la región, desde este viernes al domingo 19.

Alertamiento: Aviso A319-3

Pronóstico: Viento normal a moderado en cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región, desde este martes y hasta el domingo 19.

Alertamiento: Aviso A322-2

Pronóstico: Nevadas normales a moderadas, con probabilidad de ventisca, en cordillera de la región, desde este miércoles y hasta el domingo 19.

Alertamiento: Aviso A323-2

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región, desde este martes al domingo 19.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remociones en masa, indica que la probabilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es Alta en el litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera y Baja en la cordillera de la región.

Adicionalmente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió la Resolución N° 321/2026, que dispone el cierre preventivo de áreas silvestres protegidas de la región de Valparaíso.

Además, el Ministerio del Interior declaró Estado de Emergencia Preventiva por evento meteorológico para las regiones comprendidas entre Atacama y Los Ríos.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla para el territorio continental Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Según indicó Senapred, con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

PURANOTICIA