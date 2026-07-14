Declaran Alerta Amarilla para el territorio continental de la región de Valparaíso ante pronóstico de precipitaciones, viento y nevadas

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indica que la probabilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es Alta en el litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera y Baja en la cordillera de la región.
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para el territorio continental de la región de Valparaíso.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para el territorio continental de la región:
Alertamiento: Alarma AAA3
Alertamiento: Alerta AA90-1
Alertamiento: Alerta AA91-1
Alertamiento: Alerta AA92-1
Alertamiento: Aviso A319-3
Alertamiento: Aviso A322-2
Alertamiento: Aviso A323-2
Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remociones en masa, indica que la probabilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es Alta en el litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera y Baja en la cordillera de la región.
Adicionalmente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió la Resolución N° 321/2026, que dispone el cierre preventivo de áreas silvestres protegidas de la región de Valparaíso.
Además, el Ministerio del Interior declaró Estado de Emergencia Preventiva por evento meteorológico para las regiones comprendidas entre Atacama y Los Ríos.
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla para el territorio continental Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".
Según indicó Senapred, con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".
PURANOTICIA