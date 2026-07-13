Debido a sistema frontal: Este martes se efectuará el cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores

Debido al sistema frontal que afectará a las zonas de alta cordillera de las Repúblicas de Argentina y Chile, se efectuará el cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores en la comuna de Los Andes.

Tras una reunión que se registró la noche de este lunes, se acordó que el cierre se produzca a contar de las 15:00 horas de este martes 14.

Lo anterior debido a los siguientes puntos:

Sistema frontal afectará el sector cordillerano a contar de las 05:00 horas de este miércoles 15, con una estimación de duración hasta el jueves 23.

Se prevee una acumulación total aproximada de 3 metros de nieve, con una isoterma sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar con vientos hasta los 80 km/hrs.

Debido a los anterior que el Delegado Presidencial de los Andes, Ricardo Figueroa , efectuó la coordinación para disponer la evacuación preventiva del personal del Complejo Fronterizo Los Libertadores, quedando solo un personal mínimo.

Se dispone la bajada del personal de la Subcomisaria Los Libertadores (F) al puesto Guardia Vieja, quedando el Subcomisario con personal suficiente en la Subcomisaria Los Libertadores (F), efectuando una correcta distribución del personal para dar respuesta a las inclemencias climáticas que afectaran el sector territorial.

PURANOTICIA