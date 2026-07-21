"Deberían haber tomado mayores medidas preventivas": Delegado Millones cuestiona respuesta de eléctricas en la Quinta Región

Tras el paso de las intensas precipitaciones y fuertes vientos que afectaron a la región de Valparaíso, el foco de las autoridades se ha concentrado en dos frentes prioritarios: la restitución de los servicios básicos, especialmente tras los prolongados cortes de energía, y la atención de las emergencias sanitarias y de los sectores que permanecen aislados.

Desde la Provincia de Petorca, el delegado presidencial entregó un balance de la situación y cuestionó con dureza la respuesta de las compañías eléctricas luego del impacto del sistema frontal.

FALTA DE PREVISIÓN

Uno de los principales focos de preocupación ha sido la lenta reposición del suministro eléctrico. En distintos sectores de la región, vecinos acumulan entre cuatro y cinco días sin electricidad, una situación que, según las autoridades, ya representa un riesgo sanitario para la población.

"Las empresas, al igual que los alcaldes y los delegados, sabían de esta información de este frente de mal tiempo, especialmente de lo que se refiere a viento; por lo tanto, las empresas deberían haber tomado mayores medidas preventivas, por ejemplo reforzar las cuadrillas, cosa que no ocurrió..."

La autoridad también cuestionó la capacidad de fiscalización del Estado, apuntando a las limitaciones que enfrenta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para verificar en terreno el despliegue informado por las distribuidoras.

"SEC, que es el organismo que fiscaliza, que es el organismo del Estado, no tiene la capacidad de corroborar que efectivamente tengamos 300 personas en la calle. Entonces no cuadra la acción que te dice una empresa 'yo estoy en tal lugar' y finalmente los vecinos están reclamando y ahí no existe la empresa", señaló, abriendo la puerta a promover cambios en la legislación vigente.

SOLICITUDES DE ZONA DE CATÁSTROFE

En relación con las solicitudes de declarar Zona de Catástrofe, impulsadas por distintos alcaldes y parlamentarios, el delegado llamó a actuar con responsabilidad y a no apresurar una decisión antes de contar con los catastros técnicos definitivos.

En ese contexto, explicó que los municipios continúan levantando las fichas de evaluación de daños, herramienta clave para cuantificar las afectaciones y determinar los recursos que deberán destinarse a la recuperación.

Mientras ese proceso avanza, aseguró que los recursos de emergencia ya se están entregando mediante los mecanismos disponibles, permitiendo responder con rapidez a los requerimientos de los municipios.

"Con la información que tenemos a la mano, especialmente con las fichas que han levantado los municipios, todavía no existe una cuantificación de los daños o la estimación de los recursos que se requieren (...) nos estamos demorando más de 24 horas en sacar la maquinaria o la ayuda que requieren los alcaldes".

RESCATES DE ALTO RIESGO

En el ámbito operativo, Carabineros y las Fuerzas Armadas mantienen un monitoreo permanente de los sectores que permanecen aislados a causa del sistema frontal. Como parte de ese despliegue, se contempla la realización de un sobrevuelo en helicóptero para evaluar la posibilidad de establecer puentes aéreos o concretar evacuaciones de urgencia, especialmente en casos de pacientes críticos o mujeres embarazadas.

Las autoridades también realizaron un enérgico llamado a la ciudadanía a evitar conductas imprudentes, luego de que se registraran situaciones que pusieron en riesgo tanto a particulares como a los equipos de rescate.

Uno de esos casos ocurrió precisamente en la Provincia de Petorca, donde un conductor intentó cruzar un cauce con su vehículo y terminó siendo rescatado sobre el techo del automóvil con apoyo de maquinaria pesada.

"Ayer hubo un problema en esta provincia donde una persona atravesó un automóvil de manera imprudente y el río dio vuelta su automóvil (...) Si hay un caudal, sobre todo en esta zona de volumen importante, no se arriesgue, porque arriesga la vida de él y de sus rescatistas".

Finalmente, respecto de la suspensión de clases decretada para toda la región de Valparaíso, el delegado reconoció que en algunas zonas, como la Provincia de Valparaíso, la medida pudo haberse adoptado con mayor anticipación para evitar complicaciones a las familias, precisando que esa situación será evaluada por las autoridades sectoriales correspondientes.

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