De aniversario de matrimonio a tragedia: sigue la búsqueda de hombre desaparecido en la playa Las Salinas de Viña del Mar

La búsqueda de un hombre de 39 años que desapareció tras ingresar al mar en la playa Las Salinas de Viña del Mar, se retomó con un amplio operativo que contempla labores diurnas y nocturnas por aire, tierra y agua. El hecho ocurrió la noche del martes 13 de octubre y motivó una respuesta coordinada entre la Armada de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, el Bote Salvavidas y diversos organismos públicos, con el objetivo de rastrear el borde costero comprendido entre el Muelle Vergara y Reñaca.

Puranoticia se trasladó al lugar de la emergencia, donde conversó con el comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, y Patricio Guerra, representante del Bote Salvavidas de Valparaíso y Concón. Ambos entregaron detalles sobre el despliegue operativo y las circunstancias en que se produjo la desaparición.

Respecto al inicio de las labores durante esta tercera jornada de búsqueda, el comandante Jacob Silva explicó que "comenzamos muy temprano, como siempre, 7 de la mañana y ya estábamos con los medios desplegados y hoy día nuevamente estamos cubriendo todos los vectores que son el vector aéreo, marítimo, terrestre y submarino".

En relación con la identidad de la persona desaparecida, la autoridad marítima detalló que se trata de "un ciudadano ecuatoriano de 39 años que reside en Chile hace más de 10 años, con situación migratoria al día y reside en Santiago".

Sobre las circunstancias del accidente, Silva añadió que la persona "vino junto a su señora a celebrar un aniversario de matrimonio acá en el balneario de Las Salinas y lamentablemente toman la decisión de ingresar al mar, en donde solamente puede salir la señora y es de ahí que se le perdió la pista".

En cuanto a los recursos técnicos utilizados en la zona, el capitán de Puerto destacó que "destaca un helicóptero naval. Una vez que ya abandonó el área el helicóptero, estamos elevando drones tanto de la Municipalidad de Viña de Mar como del Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada de Chile".

Respecto de las labores marítimas y submarinas, la autoridad agregó que "tenemos dos lanchas que están trabajando con robots submarinos en el área subacuática, al igual que una serie de botes del bote salvavidas". Asimismo, confirmó que se han realizado intensas maniobras en sectores rocosos, precisando que "ya llevamos por lo menos seis faenas realizadas, efectuando una revisión completa de sobre todo los roqueríos, de manera a descartar que tengamos algún contacto de interés".

Por otro lado, sobre el personal desplegado en tierra, el comandante afirmó que "tenemos seis patrullas divididas tanto desde el Muelle Vergara hasta Reñaca, hasta el sector 5 Reñaca, con más de 70 personas operando activamente".

Por su parte, Patricio Guerra explicó el rol que cumple la institución voluntaria en la emergencia, señalando que "somos una institución de voluntarios que estamos al servicio de la Armada en este caso, somos colaboradores de la acción de ellos". En cuanto a los resultados de las labores realizadas hasta el momento, lamentó que, pese al despliegue de recursos, no se haya logrado dar con el paradero del hombre, indicando que "a pesar de todos los recursos involucrados (...) estamos colaborando pero ha sido totalmente infructuoso, a pesar de que las condiciones de mar han estado relativamente buenas".

Sobre el aporte operativo específico de la institución, Guerra destacó que consiste "fundamentalmente en el aporte de naves y personal que logra tener embarcaciones que pueden acercarse mucho más a los roqueríos y también personal de buzos que pueden hacer búsquedas subacuáticas".

Asimismo, respecto de la preparación de los voluntarios, el representante del Bote Salvavidas subrayó que realizan "más o menos durante dos años, cursos como para prepararse para estar dispuesto a acudir a emergencias en el mar siempre y cuando nos active la Armada".

Finalmente, el comandante Jacob Silva hizo un llamado a la precaución y recordó que "la temporada estival comienza el día 15 de diciembre hasta el 15 de marzo". En ese contexto, enfatizó que "el llamado a la gente no es que no se acerque al borde costero, sino que se acerque al borde costero y lo haga con responsabilidad". Además, pidió utilizar adecuadamente el número de emergencias marítimas 137, revelando que "durante la temporada estival pasada, más de un 99,6% de los llamados fueron falsos".

Pese al amplio despliegue de recursos técnicos y personal especializado en la zona, el operativo de búsqueda continúa activo. En este contexto, los equipos interinstitucionales mantienen e intensifican los rastreos a lo largo de la franja costera, con el objetivo de dar con el paradero del hombre desaparecido.

PURANOTICIA