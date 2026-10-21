Daños totales y evaluación de otra vivienda tras colapso en Reñaca Alto por las lluvias

Las intensas precipitaciones registradas durante la jornada del martes 20 de octubre dejaron una emergencia en la Villa Rukán de Reñaca Alto, en Viña del Mar, donde una vivienda colapsó y cayó sobre el patio de otra casa ubicada en la parte baja.

El incidente no dejó personas lesionadas, ya que se informó que al momento del derrumbe, el propietario de la vivienda afectada no se encontraba en el lugar, al igual que los vecinos de la casa sobre cuyo patio cayó la estructura.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el dueño de la vivienda se enteró de lo ocurrido luego de que un vecino le avisara que su casa había colapsado, por lo que regresó desde su trabajo rápidamente a evaluar los daños, que fueron totales.

En una primera evaluación de la emergencia, se informó que material desprendido desde el cerro habría provocado el desplome de la vivienda, antecedente que deberá ser considerado en la revisión técnica de las condiciones del lugar.

Hasta el sector llegó personal de la Municipalidad de Viña del Mar para realizar una primera evaluación de los hechos, mientras la Dirección de Obras Municipales evaluará el estado de otra vivienda, con el objetivo de revisar sus condiciones tras lo ocurrido.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Ciudad Jardín efectuó una evaluación social para coordinar la entrega de ayuda de emergencia a las personas que resultaron damnificadas por este dramático colapso de la vivienda.

La emergencia se produjo luego de una jornada marcada por las precipitaciones y fuertes vientos en la comuna viñamarina, donde cayeron alrededor de 40 milímetros de lluvia durante la tarde del martes 20 de octubre.

(Imagen: Chilevisión)

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