Damnificados del megaincendio siguen sin recibir bono: piden revisar casos pendientes tras casi tres años sin reconstrucción

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) denunció retrasos y casos pendientes en el pago del bono destinado a damnificados del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué de 2024 que aún no concluyen la reconstrucción de sus viviendas.

Por este motivo, pidió al Ejecutivo revisar las fichas de quienes quedaron sin el beneficio para avanzar en la restitución de los recursos. Además, hizo un llamado a quienes no han recibido el bono para presentar su caso en la oficina parlamentaria.

Tras reunirse con parte de los afectados, el parlamentario oficialista detalló que “el día 30 recibo la denuncia de damnificados que no han recibido el pago de su bono, el que es muy importante para todos y cada uno de ellos porque, recordemos, son personas que sus casas no han sido reconstruidas”.

De igual forma, explicó que realizó gestiones con Desarrollo Social, Serviu, la Subsecretaría de Vivienda y el Ministerio del Interior para conocer las razones del atraso y obtener una fecha de pago.

“Me comunicaron que estaba atrasada la nómina y nos dieron entonces una fecha, que era el día 7 de octubre, para el pago al mediodía de estos bonos que faltaban. Lamentablemente, también estos se atrasaron por un problema del BancoEstado (...) y el pago salió en la madrugada del día siguiente”, sostuvo.

Teao advirtió, sin embargo, que no todos los beneficiarios recibieron finalmente el aporte y que varios de los casos pendientes corresponden a personas mayores que todavía viven allegadas o deben costear arriendos mientras esperan una solución habitacional definitiva.

“No a todos les llegó el bono y eso nos preocupa principalmente porque muchos de ellos son personas que hoy no han concluido la reconstrucción de sus hogares”, afirmó.

En ese contexto, pidió al Ejecutivo revisar caso a caso la situación de quienes quedaron sin pago, “a que trabajemos en conjunto para revisar las fichas de las personas a las cuales no se les pagó el bono y podamos reintegrar esos dineros”.

Además, el diputado llamó a los damnificados que consideran que deberían seguir recibiendo el beneficio a comunicarse con su oficina parlamentaria para gestionar sus antecedentes.

“Hay muchos adultos mayores, hay personas y hay familias que dependen de ese bono para llegar a fin de mes. Así que vamos a estar nuevamente acompañándolos para que se les restituya”, agregó.

Entre las afectadas se encuentra Maricarmen Vergara, quien señaló que "hay contratos de arriendo que vencen el día cinco, y hay gente que necesita eso para poder responderle a los dueños de las propiedades que están arrendando. Llevamos dos años y ocho meses y aún no tenemos una resolución completa de todo lo que es la reconstrucción de nuestras casas”.

Otro de los damnificados, Gabriel Gallardo, relató que "ahora nosotros tenemos 54 años casados y estamos armando la casa. Entonces nos hace falta esa plata”.

En ese contexto, Gallardo además explicó que recientemente fue diagnosticado con cáncer de próstata y que debe financiar distintos exámenes mientras sigue esperando el pago. “Hay exámenes de hasta $160.000. ¿Y cómo lo financiamos? ¿Con qué lo financiamos? Entonces, para peor, no nos pagan”, sostuvo.

Finalmente, el damnificado señaló que su esposa, de 75 años, continúa trabajando para enfrentar los gastos familiares. "A mí, la pena más grande que me da es que mi señora tenga que seguir trabajando, levantándose todos los días a las 6 de la mañana, cuando ella ya hace tiempo que debería estar descansando”, concluyó.

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