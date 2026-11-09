Cuatro pacientes continúan en riesgo vital tras fatal accidente en ruta de Santo Domingo: se gestiona traslado de fallecido a Antofagasta

A dos días del fatal accidente de tránsito ocurrido en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, cuatro personas que resultaron heridas en la colisión continúan en riesgo vital, mientras sus familias esperan avances en su recuperación.

La tragedia, registrada durante la mañana del sábado 7 de noviembre en el sector de Atalaya, dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 15 lesionadas, convirtiéndose en uno de los accidentes de tránsito más graves registrados recientemente en la provincia de San Antonio.

La investigación del Ministerio Público, con diligencias a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, estableció que el camión tolva involucrado traspasó el eje de la calzada e invadió la pista contraria, impactando frontalmente al microbús de pasajeros.

La fiscal de San Antonio, Claudia Cancino, explicó que la colisión se produjo luego de que el vehículo de carga cruzara la doble línea continua al enfrentar una curva. Sin embargo, todavía no se ha determinado qué provocó que el conductor realizara esa maniobra.

La actualización sobre el estado de los lesionados y las diligencias posteriores al accidente fue entregada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien confirmó que cuatro pacientes siguen en riesgo vital: dos internados en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y otros dos en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. En contraste, indicó que los demás pacientes atendidos en el recinto asistencial sanantonino presentan una franca recuperación.

En paralelo, la autoridad informó que ya fueron entregados a sus familiares los restos de nueve de las 11 personas fallecidas en el accidente. De esta manera, todavía quedan dos cuerpos pendientes de retiro, situación que responde a solicitudes de sus respectivos familiares, quienes están realizando gestiones para concretar los traslados.

Según detalló Millones, se trata de dos personas extranjeras radicadas en Chile: una de nacionalidad boliviana, cuya familia reside en Antofagasta, y otra de origen europeo. En el primer caso, los familiares solicitaron colaboración para que los restos puedan ser trasladados hasta la ciudad nortina, donde viven su madre y hermanos.

Cabe hacer presente que ese traslado tiene un costo superior a los $2,4 millones, por lo que se están activando los mecanismos de apoyo social para evaluar si la familia puede acceder a esa ayuda. A pesar de que se trata de una persona de origen extranjero, cuenta con toda su documentación y cédula de identidad chilena.

Mientras continúan las gestiones para resolver la entrega de los dos cuerpos pendientes, los equipos médicos mantienen la atención de los cuatro pacientes que permanecen en condición crítica en Valparaíso y San Antonio. La investigación, en tanto, deberá establecer las circunstancias que llevaron al camión tolva a invadir la pista contraria y desencadenar la colisión que dejó 11 víctimas fatales en Santo Domingo.

PURANOTICIA