Cuatro detenidos por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas en Viña del Mar

Cuatro personas fueron detenidas por personal de la Sección O.S.7 de Carabineros de Valparaíso, en el marco de una investigación instruida por la Fiscalía Local de Viña del Mar por delitos vinculados al tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

El procedimiento se desarrolló en la Ciudad Jardín, donde los funcionarios policiales, tras realizar labores de seguimiento y vigilancia, sorprendieron a cuatro sujetos involucrados en una transacción de drogas en la vía pública.

Posteriormente, las diligencias continuaron con el ingreso a un domicilio de uno de los detenidos, ubicado en la comuna de Valparaíso.

Como resultado del operativo, se incautaron 32 gramos y 500 miligramos de ketamina, más de 50 gramos de marihuana, clorhidrato de cocaína y un comprimido de MDMA, conocido como éxtasis. También se decomisó dinero en efectivo y otras especies asociadas al delito.

Entre los detenidos se encuentran dos personas señaladas como vendedores: un hombre chileno de 23 años, con antecedentes penales, y una mujer chilena de 20 años, sin antecedentes.

Cabe hacer presente que los otros dos corresponden a hombres chilenos de 39 y 35 años, ambos con antecedentes penales, identificados en el procedimiento como compradores.

Por instrucción del Ministerio Público, los dos detenidos identificados como vendedores pasarán a control de detención, mientras que los otros dos quedaron apercibidos, a la espera de las actuaciones que correspondan.

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