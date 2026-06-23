Cuatro adolescentes fueron detenidos por robo por sorpresa cometido en Viña del Mar

Cuatro adolescentes fueron detenidos por Carabineros tras ser sindicados como autores de un robo por sorpresa ocurrido en la comuna de Viña del Mar.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la Sección Centauro de Carabineros, en coordinación con funcionarios municipales, luego de tomar conocimiento del delito que afectó a una víctima en la Ciudad Jardín.

Tras una rápida intervención, los efectivos policiales lograron ubicar y detener a los cuatro involucrados, quienes posteriormente fueron reconocidos por la víctima como los responsables del robo.

Además, durante el operativo se logró recuperar el teléfono celular que había sido sustraído durante el ilícito.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro adolescentes fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

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