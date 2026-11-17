La compleja situación financiera que atraviesa la Municipalidad de Quilpué llegó hasta la Contraloría Regional de Valparaíso. El diputado Nelson Venegas y los concejales Francisco Villegas y Paula Castro sostuvieron una reunión con la contralora regional y su equipo, con el propósito de obtener orientaciones sobre las modificaciones presupuestarias que se tramitan en el municipio y el uso de los recursos públicos.

El encuentro se produce en medio de los cuestionamientos por la estrechez financiera de la administración encabezada por la alcaldesa Carolina Corti, lo que ha generado controversia en el Concejo Municipal, particularmente por la necesidad de ajustar el presupuesto para enfrentar los compromisos económicos del municipio.

Tras la reunión, Venegas explicó que "estuvimos con dos concejales de la comuna de Quilpué y venimos a consultarle a la contralora y a su equipo jurídico la situación que se está viviendo respecto al presupuesto y la modificación presupuestaria que se está realizando. Le hicimos varias consultas y estas se van a resolver dentro de un plazo determinado".

Por su parte, el concejal Francisco Villegas valoró la instancia señalando que "nos vamos con bastante más claridades. Fuimos capaces de resolver algunas dudas, contamos con jurisprudencia necesaria para fundamentar nuestra toma de decisión y también dar a conocer la compleja situación que vive nuestra municipalidad a propósito de las contrataciones que nos han llevado a un punto de insuficiencia presupuestaria".

El edil agregó que esperan contar prontamente con un pronunciamiento de Contraloría sobre los antecedentes expuestos, de manera de disponer de fundamentos jurídicos para las próximas votaciones relacionadas con el presupuesto municipal.

Finalmente, el diputado Venegas defendió la gestión realizada remarcando que "la utilización de los recursos públicos nos compete a todos. Todos tenemos que estar comprometidos, pero sobre todo los diputados y los concejales, porque son quienes fiscalizan el manejo de estos recursos. Cada peso que se malgasta es un peso que no llega a la gente. Por eso estamos cumpliendo simplemente con nuestro deber".

La reunión se suma a las gestiones de fiscalización que se han desarrollado en torno a la crisis presupuestaria de Quilpué, en un contexto en que las modificaciones financieras y las decisiones sobre el gasto municipal continúan siendo materia de debate entre las autoridades comunales.

PURANOTICIA