Crecida de una quebrada dejó aislada a media localidad de Pullally en Papudo

El intenso sistema frontal que afecta a la comuna de Papudo provocó la crecida de la quebrada de Bueyes, en la localidad de Pullally, situación que mantiene interrumpida la conectividad y que ha dejado aislada a cerca de la mitad de la población de ese sector.

La emergencia se concentra en el cruce de la quebrada, donde el aumento del caudal impide el tránsito seguro de vehículos y personas.

Ante este escenario, equipos municipales trabajaron en terreno para facilitar el escurrimiento del agua a la altura de la avenida principal, con el objetivo de acelerar el descenso del nivel y recuperar la conectividad lo antes posible.

A esta situación se suman inundaciones registradas en el acceso principal a Pullally, las que afectaron a diversas viviendas debido al desborde de algunos canales.

Paralelamente, en el sector de El Tome también se registraron cortes de caminos producto de la crecida de la quebrada que atraviesa esa localidad, complicando el desplazamiento de vecinos y los trabajos de respuesta.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que "nuestra principal preocupación es resguardar la seguridad de nuestros vecinos. La crecida de las quebradas ha generado situaciones complejas, especialmente en Pullally, donde una parte importante de la localidad permanece aislada, y también en El Tome, donde existen caminos interrumpidos. Hemos desplegado todos nuestros equipos de emergencia para trabajar en terreno, monitorear permanentemente la situación y recuperar la conectividad tan pronto las condiciones lo permitan".

Cabe hacer presente que el Municipio mantiene un monitoreo permanente de las quebradas, canales y puntos críticos de la comuna, en coordinación con los organismos de emergencia, evaluando de manera constante la evolución del evento meteorológico y respondiendo a los requerimientos de las familias afectadas.

PURANOTICIA