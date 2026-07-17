Crece preocupación por eventual desborde del estero Reñaca: caudal ya llega a su límite 

Las intensas precipitaciones que han afectado a la región de Valparaíso durante las últimas horas mantienen en alerta a los vecinos del sector céntrico de Reñaca, enViña del Mar, debido al significativo aumento del caudal del estero Reñaca.

La situación más preocupante se registra a la altura de calle Vicuña Mackenna con Almirante Riveros, donde en algunos tramos el agua ya se encuentra muy cerca del borde del cauce, generando preocupación entre los residentes por un eventual desborde si continúan las lluvias con la intensidad pronosticada.

A ello se suma la gran velocidad con que escurre el agua, reflejando la fuerza que ha adquirido el estero producto del sistema frontal que afecta a la zona.

El escenario contrasta completamente con lo que ocurre durante buena parte del año, cuando el cauce del estero Reñaca presenta un nivel considerablemente menor e incluso es utilizado por algunos automovilistas como estacionamiento.

Sin embargo, las actuales condiciones evidencian el alto riesgo que representa ocupar ese espacio durante eventos meteorológicos de esta magnitud.

Mientras continúan las precipitaciones en la región, los vecinos permanecen atentos a la evolución del caudal, considerando que las lluvias seguirán durante las próximas horas y podrían incrementar aún más el volumen de agua que transporta el estero.

PURANOTICIA