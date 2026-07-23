Cortes de luz cobran sus primeras víctimas: PDI vincula tragedia por intoxicación en Quillota al uso de un generador eléctrico

Los intensos sistemas frontales que afectaron a la región de Valparaíso durante la última semana, con fuertes precipitaciones y vientos, dejaron a miles de clientes sin suministro eléctrico por jornadas completas. En medio de esa emergencia, la comuna de Quillota registró una lamentable tragedia que se transformó en las primeras dos víctimas fatales asociadas a los prolongados cortes de energía, luego que dos personas fallecieran intoxicadas por monóxido de carbono al interior de una vivienda mientras utilizaban un generador eléctrico.

El hecho quedó al descubierto en un inmueble ubicado en calle Julio Pizarro, en el sector El Boco, donde fueron encontrados sin vida un hombre de 64 años y una mujer de 50. Tras las primeras diligencias, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que las víctimas no presentaban lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas y que la principal hipótesis apuntaba a una intoxicación por monóxido de carbono.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, explicó que "una vez constituidos los detectives en el sitio del suceso, junto al médico criminalista, logran establecer que las víctimas corresponden a un hombre chileno de 64 años de edad y a una mujer chilena de 50 años de edad, ambos sin antecedentes policiales. Los cuales, al examen del médico criminalista, no presentaban lesiones externas atribuibles a terceras personas y su causa de muerte estaría en correspondencia con una intoxicación por monóxido de carbono".

El oficial de la PDI indicó que "una vez realizado el análisis y el trabajo en el sitio del suceso, junto al Laboratorio de Criminalística, y tras realizar pruebas de campo en el mismo, se logró establecer que al interior del inmueble existía un generador de electricidad, ya que a raíz del frente de mal tiempo, desde el día viernes se encontraban sin suministro eléctrico".

De igual forma, precisó que "por este generador eléctrico se produce la combustión, el cual emitió las partículas de monóxido de carbono al interior del inmueble, que es lo que finalmente le causa la muerte a estas personas. Esto deberá ser ratificado por el Servicio Médico Legal. Todos estos antecedentes fueron puestos ante el Ministerio Público para la investigación correspondiente".

Con estos antecedentes, la investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público, mientras el Servicio Médico Legal deberá ratificar la causa de muerte de ambas víctimas. El caso también reabre las críticas por la lenta reposición del suministro eléctrico en la región de Valparaíso, considerando que los temporales comenzaron el jueves de la semana pasada, período en el que miles de hogares permanecieron sin energía, obligando a muchas familias a recurrir al uso de generadores eléctricos.

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