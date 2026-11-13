Corte Suprema ratifica expulsión de alumna de 14 años que habló de matar a compañera durante un tiroteo en Valparaíso

La Corte Suprema confirmó la expulsión de una estudiante de 14 años de un colegio particular de Valparaíso, luego que la adolescente manifestara que, si realizara un tiroteo, una de sus compañeras sería la primera persona a la que mataría.

Según informó Las Últimas Noticias, el episodio ocurrió el 15 de abril, cuando la alumna de primero medio expresó a una compañera el rechazo que sentía hacia otra estudiante. "Me cae mal, la odio, la odio de verdad; si yo hiciera un tiroteo, ella sería la primera a quien mataría", señaló. Posteriormente, repitió el comentario a otra escolar.

La estudiante aludida resultó profundamente afectada. De hecho, un informe elaborado por su psicóloga describió consecuencias como "temor, ansiedad e hipervigilancia", antecedentes que fueron considerados durante el proceso.

Tras conocer lo ocurrido, el establecimiento activó el procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura e inició una investigación, mientras la adolescente permanecía suspendida. Aunque tuvo la posibilidad de solicitar una reconsideración de la medida, el consejo de profesores respaldó por unanimidad la decisión de expulsarla.

Entre los fundamentos también se consideraron episodios anteriores protagonizados por la estudiante desde el año pasado, relacionados con conductas de connotación sexual, hostigamiento, difusión de información de terceros y amenazas.

Por esos antecedentes, el colegio había resuelto inicialmente no renovarle la matrícula, pero finalmente le permitió continuar en 2026 bajo una carta de compromiso. No obstante, recibió otra sanción por difundir comentarios ofensivos sobre compañeras.

La madre de la adolescente recurrió a la justicia para impugnar la expulsión. En su presentación sostuvo que su hija recibía atención psicológica y psiquiátrica, tenía dificultades para regular sus emociones y había enfrentado situaciones de exclusión escolar. De igual forma, cuestionó que existieran pruebas de que realmente estuviera planeando realizar un tiroteo al interior del establecimiento educacional.

Sin embargo, el recurso de protección fue rechazado y el máximo tribunal terminó ratificando la medida disciplinaria adoptada por el establecimiento.

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