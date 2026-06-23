Corfo Valparaíso recibe 72 postulaciones para impulsar innovación, tecnología y emprendimiento regional

Un total de 12 postulaciones a la convocatoria del Programa de Difusión Tecnológica y 60 al concurso Semilla Expande, recibió la dirección regional de Corfo Valparaíso a través de aquellos instrumentos orientados a impulsar la transferencia de capacidades y el escalamiento de innovación y emprendimientos en la Región de Valparaíso.

Corfo Valparaíso dio a conocer los resultados de sus recientes convocatorias regionales, destacando la alta participación de empresas y emprendedores en los instrumentos Programa de Difusión Tecnológica (PDT) y Semilla Expande, iniciativas que buscan fortalecer la productividad, la innovación y el crecimiento de proyectos con potencial de impacto en el territorio.

“En Corfo somos puente entre la academia, las empresas y la innovación. Traemos el conocimiento de las universidades, lo conectamos con la capacidad de inversión e innovación de las pymes y lo convertimos en soluciones reales que hacen crecer a Valparaíso", sostuvo el director regional de Corfo, Samuel Chávez.

En el caso del Programa de Difusión Tecnológica, se registraron resultados asociados a 12 convocatorias orientadas a promover la incorporación de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en sectores productivos estratégicos. Esta línea permite acercar soluciones tecnológicas a empresas y organizaciones, favoreciendo mejoras en competitividad, sostenibilidad y adaptación a nuevos desafíos productivos.

Por su parte, el concurso Semilla Expande Región de Valparaíso recibió 60 postulaciones de empresas con proyectos de emprendimiento innovador y alto potencial de crecimiento. De este total, 16 iniciativas son lideradas por mujeres, lo que representa una señal relevante del avance de la participación femenina en el ecosistema regional de innovación y emprendimiento.

Desde el punto de vista territorial, las postulaciones provinieron de todas las provincias de la región de Valparaíso, reflejando una cobertura amplia y descentralizada. La distribución fue liderada por la provincia de Valparaíso, con 37 postulaciones, seguida por Marga Marga y Quillota, con 7 iniciativas cada una. Además, se registraron postulaciones desde Rapa Nui, Los Andes, San Felipe, Petorca y San Antonio.

Respecto de los sectores priorizados, las postulaciones en la convocatoria Semilla Expande se concentran principalmente en Nuevas Tecnologías Digitales e Industria 4.0, que lideran con un 18% del total. También destacan iniciativas vinculadas a producción agrícola sostenible y alimentos procesados, industrias creativas, construcción sustentable y naval, áreas que responden a vocaciones productivas y desafíos estratégicos de la región.

Cabe hacer presente que Semilla Expande está orientado a apoyar emprendimientos innovadores que ya cuentan con validación comercial, mediante cofinanciamiento para el crecimiento inicial y el despegue comercial, además de servicios de apoyo para fortalecer la implementación y expansión del negocio. En la convocatoria regional, las propuestas debían ejecutarse o tener aplicación en la Región de Valparaíso y alinearse con ejes estratégicos definidos para el territorio.

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