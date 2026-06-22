Core Valenzuela advierte precariedad del programa Pro-Empleo en Valparaíso: "No estamos hablando de sueldos relevantes"

En un escenario marcado por cifras de desempleo de dos dígitos y una evidente contracción fiscal, la gestión interna de la región de Valparaíso enfrenta desafíos monumentales. La consejera regional (core) del Frente Amplio, Tania Valenzuela, abordó en Puranoticia.cl el estado de las arcas regionales, la compleja relación entre las máximas autoridades de la zona y las nuevas medidas de control técnico para optimizar los recursos públicos.

Uno de los puntos más complejos del análisis político radica en la nula coordinación pública entre el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y el delegado presidencial regional, Manuel Millones. Una situación que, según Valenzuela, se ha transformado en un permanente "comentario de pasillo" dentro del Consejo Regional, compuesto actualmente por 17 representantes oficialistas y 11 de oposición.

"Todos hemos tenido al menos una conversación en relación con esta falta de reunión que no se ha dado desde que Manuel asume como delegado presidencial regional, y la necesidad también que hay detrás de poder coordinarse ambas autoridades", advirtió la consejera.

A pesar de las marcadas discrepancias ideológicas a nivel nacional, Valenzuela recalcó que el espíritu del Core suele ser ejecutivo y enfocado en dar respuestas unánimes a las necesidades de los alcaldes de la zona. No obstante, reconoció las complejidades de carácter que han frenado este puente institucional:

"Manuel, que además conoce la experiencia del Gobierno Regional, muchas veces no ha tenido los mayores aciertos comunicacionales y creo que eso ha generado cierta resistencia. Y el gobernador regional, porque claro, también sabemos que es una persona de carácter que es difícil".

PROGRAMA PRO-EMPLEO

En el plano económico, la realidad de la región es alarmante. Con índices de desempleo sobre el 10%, el foco de la inversión pública regional ha debido reestructurarse de emergencia para proteger, principalmente, a mujeres jefas de hogar.

Frente a esta crisis, el Core aprobó la continuidad del programa Pro-Empleo hasta diciembre de 2026 por un monto de $4.191 millones, asegurando 1.199 cupos de trabajo para la región. Sin embargo, la cifra final de beneficiarios experimentó un desescalamiento progresivo desde los 1.436 cupos iniciales, debido a una rigurosa fiscalización que detectó irregularidades.

Cruces de datos: Se detectaron beneficiarios que emitían boletas de honorarios externas de hasta $800 mil a través del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Se detectaron beneficiarios que emitían boletas de honorarios externas de hasta a través del Servicio de Impuestos Internos (SII). Incumplimiento: Se eliminaron cupos por inasistencias reiteradas a las jornadas laborales.

Se eliminaron cupos por inasistencias reiteradas a las jornadas laborales. Criterio de edad: Se priorizó el desescalamiento en personas menores de 25 años por contar con mayores posibilidades de inserción en el mercado laboral formal.

"Efectivamente son trabajos más bien precarios. No estamos hablando de sueldos relevantes en cuanto a lo que hoy día tiene el costo del valor de la vida para una familia", sinceró Valenzuela, aclarando que los montos corresponden a salarios mínimos o proporcionales a media jornada.

"SEMÁFORO DE EFICIENCIA"

El análisis económico también dejó al descubierto una preocupante dependencia estructural: diversos municipios utilizan estos fondos de emergencia para sostener sus plantas administrativas internas. Valenzuela expuso el caso reservado de una comuna cuya Dirección de Tránsito cuenta con nueve trabajadores, de los cuales ocho pertenecen al programa Pro-Empleo.

Asimismo, la consejera detalló el fuerte impacto del recorte presupuestario del 3% implementado por el nivel central (Ministerio de Hacienda/Subsecretaría) a todos los servicios públicos, el cual redujo a la mitad el Fondo Regional de Desarrollo Productivo, afectando directamente los convenios con las universidades regionales.

Para frenar la devaluación de los proyectos y las constantes reevaluaciones presupuestarias que obligan a refinanciar obras antiguas con fondos de proyectos nuevos, el Gobierno Regional implementará una estrategia de control rigurosa:

"Esperamos que todos los elementos nos permitan levantar una suerte de semáforo con los municipios, es decir, quiénes están en la luz verde, que tienen muy buena ejecución; amarilla quienes han tenido algunas dificultades administrativas o en relación con la implementación; y quiénes derechamente pueden estar en color rojo porque no están cumpliendo".

Valenzuela cerró apuntando también a las excesivas trabas del Ministerio de Desarrollo Social en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), criticando la "mala idea instalada en el sector público que mientras más observaciones le hago un proyecto, mejor estoy haciendo la pega como revisor". Finalmente, confirmó que eventos masivos y ferias comunales no serán prioridad de financiamiento, con el objetivo de resguardar las arcas fiscales de la región.

PURANOTICIA