Core destina más de $34 millones para potenciar a 19 jóvenes deportistas del Team Valpo

Con el objetivo de promover la participación de jóvenes talentos en disciplinas deportivas, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, en el pleno del Consejo Regional (Core), aprobó el financiamiento de la iniciativa «Proyección Regional en Deportes Estratégicos 2026», la cual beneficiará a deportistas de las comunas de Llay-Llay, Calle Larga, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Hijuelas, Concón, Algarrobo y Juan Fernández, pertenecientes al Team Valpo.

Este proyecto, cuya inversión asciende a más de $34 millones a través del Fondo de Vinculación con la Comunidad, Línea 3, con asignación directa, busca fortalecer el desarrollo técnico, formativo y competitivo de niñas, niños y adolescentes representantes de diversas disciplinas, así como su proyección internacional.

La iniciativa contempla el apoyo a 19 deportistas de las disciplinas de karate, judo, rugby, surf, vela, gimnasia artística y canotaje polinésico, que contarán con financiamiento para la preparación y participación en competencias nacionales e internacionales.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló “hoy día, trabajar por el deporte es apostar por una de las piedras angulares del buen desarrollo. Aquí hay 19 muchachos que practican distintas disciplinas, que hoy día han sido apoyados desde el Gobierno Regional con una cantidad de recursos muy importante para que sigan practicando sus disciplinas. Aquí hay deportistas de vela, surf, karate, judo, que van a ser un gran aporte para nuestra región. Hay algunos deportistas que nos van a representar internacionalmente en campeonatos, y estamos muy contentos con estas decisiones que tomamos".

"El trabajo que tenemos como Gobierno Regional en materia deportiva es uno de los trabajos más importantes y significativos que tenemos. Creo que somos de los Gobiernos Regionales que más aportes hacemos en materia deportiva. Agradezco a todos los consejeros y consejeras por su preocupación permanente por estas nuevas generaciones, que son quienes van a liderar nuestra región”, agregó.

Además, se contempla, por parte de las agrupaciones a las que pertenecen los deportistas, la ejecución de actividades para la comunidad, como clínicas deportivas de combate y náuticas, junto con charlas orientadas a estudiantes de establecimientos educacionales de diversas comunas.

CULTURA E INVESTIGACIÓN

Adicionalmente, en el contexto de Línea 1 del FNDR 8%, la máxima autoridad regional informó al cuerpo colegiado la adjudicación de fondos para 28 proyectos en el ámbito de cultura, social y medio ambiente, donde fueron beneficiadas las comunas de Casablanca, Valparaíso, Catemu, Los Andes, Quilpué, Isla de Pascua, Algarrobo, Petorca, Llay Llay, Villa Alemana, Cabildo, Concón, Juan Fernández, La Ligua, Zapallar, La Cruz, Santa María, Limache, Panquehue, Papudo, La Calera, El Quisco, Olmué, Puchuncaví, San Esteban y Cartagena, en proyectos que consideran encuentros culturales y actividades comunitarias, con identidad local.

También se aprobó el financiamiento para la ejecución del proyecto «Fondo Investigación Universitaria Frontera PUCV Ciencia, Salud y Bienestar», desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en convenio con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Esta iniciativa, que cuenta con una inversión de $1.560 millones por parte del Gore y está destinado a cofinanciar la plataforma de diagnóstico avanzado, infraestructura clave diseñada para reducir los tiempos de detección de patologías oncológicas, autoinmunes o de difícil diagnóstico como enfermedades poco frecuentes, entre otras, que hoy tardan meses en resolverse a través del sistema público. Este proyecto permitirá entregar 10 mil prestaciones médicas en la región.

“Vamos a destinar $1.560 millones por los próximos tres años para darle continuidad a un proyecto que es tremendamente importante. Es muy significativo trabajar en salud, en educación, para el combate de las patologías oncológicas que nos afectan en nuestra región. Contento de trabajar por la salud y el bienestar de toda nuestra región”, sentenció el gobernador Mundaca.

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