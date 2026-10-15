Core de Valparaíso aprueba más de $93 millones para Fundación Las Rosas, BMX y fútbol amateur

En una nueva sesión plenaria, el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó el financiamiento –vía asignación directa– para tres iniciativas que están orientadas a fortalecer el bienestar social, el cuidado de personas mayores y el desarrollo deportivo en la región.

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, destacó que “hoy en el Consejo Regional, en la Comisión de Educación, Deporte y Cultura, aprobamos tres iniciativas muy importantes: una, de un campeonato BMX, de bicicleta, en la provincia de San Antonio; aprobamos un proyecto también para ARFA, un proyecto que tiene que ver con apoyar a los árbitros del fútbol amateur en nuestra región; y también aprobamos un proyecto para la Fundación Las Rosas, de más de $40 millones"..

A su juicio, esto "da cuenta también de nuestro compromiso fundamentalmente con las personas que hoy día más lo necesitan. Esto es un reflejo también de cómo a través de esta comisión, la Comisión de Cultura, Deporte, podemos llegar donde las personas hoy día más lo necesitan”.

Dentro de las iniciativas aprobadas en el Consejo Regional se encuentra el proyecto “Cuidar con dignidad: programa regional de bienestar y cuidados integrales personas mayores” de la Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, que contempla una inversión de $43.169.920 y que beneficiará a 342 personas mayores residentes en establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) de la región.

La iniciativa considera la entrega de pañales e insumos de higiene personal, además de la contratación de kinesiólogos y terapeutas ocupacionales, con el propósito de fortalecer una atención integral y digna.

Claudia Bustos, jefa regional de Fundación Las Rosas de la región de Valparaíso, sostuvo que "hoy tengo la alegría de comunicar que nos hemos podido adjudicar el primer proyecto de asignación directa. Quiero agradecer al gobernador, a los cores, por haber acogido esta iniciativa con unanimidad; creemos que esta es una iniciativa que va a generar impactos, sostenibilidad y complementariedad al trabajo que ya seguimos realizando. Y la idea es que esta iniciativa se pueda seguir replicando y podamos entre todos crear una comunidad que pone en el centro a sus personas mayores”.

DEPORTE

En el ámbito deportivo, el Club San Antonio Bicicross fue beneficiado a través de su proyecto “Copa Chile, BMX Race 2026, round 9 y 10”, que contempla $19.895.457 para la organización y ejecución de dos fechas del campeonato nacional de BMX Racing.

La instancia beneficiará a 390 participantes, entre 350 pilotos federados y 40 niños, niñas y adolescentes que podrán participar en clínicas gratuitas de iniciación. Del mismo modo, los recursos financiarán aspectos logísticos, partidor electrónico, arbitraje y servicios de ambulancia, contribuyendo, además, a descentralizar las competencias de alto nivel y acercarlas a la provincia de San Antonio.

Valeska Santander, coordinadora de la Copa Chile a realizarse el próximo mes, subrayó que “estamos muy emocionados porque es un evento histórico que se aprueba, es un proyecto que se ha financiado por el Gobierno Regional. La región nunca antes había financiado un campeonato de bicicleta. Y para ser la primera vez creo que va a dejar un hito histórico para que otros clubes también lo puedan hacer y se motiven a organizar eventos deportivos que impulsen a los niños, que se acerquen a la comunidad, que generen un vínculo con la comunidad, no solamente con el ambiente deportivo”.

Asimismo, la Asociación Regional de Fútbol Amateur de la Quinta Región (ARFA) impulsó el proyecto “Fortalecimiento del fútbol amateur V Región: selecciones adultas y sub 17”, por $29.999.879. La iniciativa considera la organización de las eliminatorias regionales, contemplando 122 partidos oficiales y la participación de 1.920 futbolistas, distribuidos en 64 equipos: 960 jóvenes de la categoría sub 17 y 960 jugadores adultos.

Este proyecto busca fortalecer la competencia deportiva y promover condiciones más seguras para la práctica del fútbol amateur, mediante el financiamiento de arbitrajes, ambulancias, premiación, implementación deportiva y difusión. De este modo, se busca recuperar y potenciar espacios como instancias de encuentro, participación y desarrollo humano en los territorios.

El presidente de la ARFA, Ariel Marchant, señaló que “esto es un beneficio para toda la región. Recordar que son 2.600 los beneficiados directamente entre jugadores, cuerpo técnico. Agradecer a todos los consejeros; esperemos que esto siga así, que nos sigan apoyando. También recordar que esto va de Petorca hasta Santo Domingo, desde Los Andes hasta Valparaíso, o sea, recorremos toda la región. Y el beneficio es para los menores, para los menores de 17 años, que es la selección sub-17, los adultos, que es la categoría máxima que hay en competencia, estamos muy agradecidos”.

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