Core de Valparaíso aprueba más de $142 millones para impulsar deporte, competencias internacionales y agricultura orgánica

En una nueva sesión plenaria, el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó el financiamiento –vía asignación directa línea 3– de cuatro iniciativas desarrolladas por organizaciones de la región de Valparaíso, quienes recibirán recursos para fortalecer el desarrollo deportivo, la participación internacional de deportistas y la promoción de la producción agroecológica en la zona.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “esto da cuenta efectivamente de nuestro compromiso con el deporte, incluyendo deportistas paralímpicos también (..) Esto es la continuidad de lo que hemos hecho en anterioridad; el deporte es la piedra angular del buen desarrollo, y esto da cuenta efectivamente de ese compromiso”.

En el ámbito deportivo, el Club Deportivo Team Parasport ejecutará el proyecto “proyección regional: apoyo integral a deportistas de competición”, que está orientado a fortalecer la preparación y proyección competitiva de 25 deportistas que van entre los 10 y 45 años, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos. De ellos, 13 son deportistas en situación de discapacidad: 11 de Para Natación y 2 de Para Standing Tenis Adaptado, quienes gracias a este financiamiento podrán obtener equipamiento especializado, traslados, alojamiento y participación en competencias nacionales e internacionales.

Del mismo modo, el Club ADBAC Cabildo desarrollará “De Valparaíso al mundo, apoyo a deportistas regionales rumbo a competencias internacionales 2026”, iniciativa que permitirá apoyar la participación de 17 deportistas de la provincia de Petorca en competencias internacionales de motociclismo, bodyboard y danza, además de promover clínicas deportivas y actividades formativas en establecimientos y recintos de Cabildo, La Ligua y Papudo.

Por su parte, el Club Deportivo Acuáticos Valparaíso implementará “Impulso al Desarrollo y Proyección de Deportistas de la Región de Valparaíso”, que beneficiará a 64 deportistas mediante equipamiento técnico, preparación especializada y apoyo para su participación en competencias dentro y fuera del país. El proyecto considera además actividades comunitarias y formativas en las comunas de Valparaíso y Villa Alemana.

Finalmente, en materia de desarrollo agroecológico, la Asociación Gremial de Agricultura Biológico-Dinámica de Chile (ABDChile A.G) llevará a cabo el “II Seminario Fortaleciendo la Producción Orgánica: experiencias y desafíos en SPG”. La iniciativa contempla un seminario participativo en Quillota, una feria agroecológica abierta a la comunidad en Valparaíso, así como talleres gratuitos, actividades con agricultores y la elaboración de propuestas de política pública y contenidos educativos.

Este proyecto fue destacado por el gobernador Mundaca, quien afirmó que “hoy día, probablemente, una de las demandas más importantes de los mercados de destino hacia los cuales concurre la oferta exportadora chilena, tiene que ver con mercados en los cuales los alimentos que se consumen erradican la utilización de insumos sintéticos, de insumos químicos. Y, por tanto, esto también nos pone a la vanguardia, nos pone a la vanguardia de nuestro compromiso con la producción limpia, nos pone a la vanguardia con la posibilidad de erradicar insumos sintéticos que podrían generar contraindicaciones desde el punto de vista de la salud de las personas que hoy día consumen alimentos. Así que es un proyecto nuevo, un proyecto de agricultura orgánica, de agricultura ecológica, y eso también nos tiene muy satisfechos".

De esta forma, las iniciativas aprobadas representan una inversión de $142.869.544 por parte del Gobierno Regional de Valparaíso, destinada a fortalecer capacidades, generar oportunidades de desarrollo y ampliar la participación de niños, niñas, adolescentes y adultos en ámbitos deportivos, productivos y comunitarios.

PURANOTICIA