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Copamiento policial en la provincia de Petorca deja 24 detenidos tras tres días de operativos

Copamiento policial en la provincia de Petorca deja 24 detenidos tras tres días de operativos

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El despliegue se realizó entre el 8 y el 10 de octubre e incluyó 580 controles de identidad y vehiculares. Entre los procedimientos hubo detenciones por robos, microtráfico, porte de armas blancas y conducción en estado de ebriedad.

Copamiento policial en la provincia de Petorca deja 24 detenidos tras tres días de operativos
Martes 13 de octubre de 2026 20:22
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Un total de 24 personas detenidas dejó un servicio extraordinario de copamiento policial desarrollado entre el 8 y el 10 de octubre en la provincia de Petorca, operativo que buscó reforzar la presencia de Carabineros en sectores priorizados y aumentar las fiscalizaciones para prevenir delitos.

El despliegue contó con el apoyo de personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial y permitió concretar siete detenciones de personas que mantenían órdenes judiciales vigentes. Además, se realizaron 580 controles de identidad y vehiculares durante las jornadas de intervención.

Entre los resultados del operativo también se registraron infracciones a las leyes de Tránsito y Alcoholes, el retiro de un vehículo de circulación y el decomiso de bebidas alcohólicas que eran comercializadas de manera clandestina.

En cuanto a los procedimientos policiales, las detenciones estuvieron vinculadas a diversos delitos, entre ellos porte de armas blancas, conducción en estado de ebriedad, robos, microtráfico, lesiones, clonación de placas patentes, apropiación indebida de vehículos y receptación.

El servicio extraordinario tuvo como objetivo fortalecer las labores preventivas y de fiscalización en distintos puntos de la provincia, con el propósito de reforzar la seguridad de sus habitantes mediante una mayor presencia policial.

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