Copamiento policial en la provincia de Petorca deja 24 detenidos tras tres días de operativos

Un total de 24 personas detenidas dejó un servicio extraordinario de copamiento policial desarrollado entre el 8 y el 10 de octubre en la provincia de Petorca, operativo que buscó reforzar la presencia de Carabineros en sectores priorizados y aumentar las fiscalizaciones para prevenir delitos.

El despliegue contó con el apoyo de personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas e Intervención Policial y permitió concretar siete detenciones de personas que mantenían órdenes judiciales vigentes. Además, se realizaron 580 controles de identidad y vehiculares durante las jornadas de intervención.

Entre los resultados del operativo también se registraron infracciones a las leyes de Tránsito y Alcoholes, el retiro de un vehículo de circulación y el decomiso de bebidas alcohólicas que eran comercializadas de manera clandestina.

En cuanto a los procedimientos policiales, las detenciones estuvieron vinculadas a diversos delitos, entre ellos porte de armas blancas, conducción en estado de ebriedad, robos, microtráfico, lesiones, clonación de placas patentes, apropiación indebida de vehículos y receptación.

El servicio extraordinario tuvo como objetivo fortalecer las labores preventivas y de fiscalización en distintos puntos de la provincia, con el propósito de reforzar la seguridad de sus habitantes mediante una mayor presencia policial.

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