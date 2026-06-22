Coordinador Socioambiental para Concón, Quintero y Puchuncaví apuesta por reconstruir vínculos entre la comunidad y el Estado

Un cambio en la estrategia gubernamental para enfrentar la compleja realidad medioambiental y social de Concón, Quintero y Puchuncaví quedó oficializado con el nombramiento de Mauricio Pérez como nuevo Coordinador Territorial para la Gestión Socioambiental.

El cargo, que durante la administración anterior era conocido como “delegado”, fue reestructurado con el objetivo de otorgarle un enfoque más social, comunitario y territorial.

Pérez es asistente social, magíster en el territorio y exconsejero regional, y fue seleccionado a partir de una terna enviada a Santiago.

En sus primeras declaraciones a Puranoticia.cl, enfatizó que la modificación del cargo responde a un cambio de enfoque y no a una simple variación de nombre. "Se eliminó, se suprimió [la palabra delegado], porque se supone que al agregar el concepto social tiene una mirada diferente con respecto al anterior delegado en la administración anterior. Esa es la idea".

ROL ARTICULADOR

El nuevo coordinador definió su función como la de un articulador entre las instituciones públicas, los municipios y las comunidades del territorio, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana derivada de las reiteradas crisis ambientales que han afectado a la zona.

Uno de sus principales desafíos será precisamente reconstruir el vínculo entre la comunidad y el Estado, deteriorado por episodios recientes, como la controversia relacionada con ENAP.

"El vínculo está dañado entre la comunidad y las instituciones públicas, por ejemplo, con el evento que pasó con ENAP, ¿cierto? La alteración de los datos, que ahora tiene una arista penal. Todo eso hace que las personas, la comunidad, el territorio desconfíe en las instituciones. Y mi rol va a ser justamente recuperar esa confianza".

Frente a las críticas que recibió la figura de su antecesor y a los cuestionamientos sobre el alcance de sus atribuciones, Pérez aseguró que su gestión tendrá resultados concretos y descartó asumir un papel meramente protocolar.

"Yo me conformo en este periodo de tres, cuatro meses con un producto (...) Yo lo que quiero es que cuando termine mi trabajo, alguien diga, oye, Mauricio Pérez hizo tal cosa, ¿me entiendes? Se esforzó por avanzar en hacer la mejor vía a la comunidad".

"Yo no vengo a hacer una suerte decorativa. Yo nunca he estado en esa parada, por definición, además, tengo un vínculo familiar con Puchuncaví ".

PRIMERAS ACCIONES

El coordinador ya inició una ronda de reuniones técnicas con los alcaldes de las tres comunas y diversos secretarios regionales ministeriales (Seremis) para definir las primeras medidas de trabajo.

Entre las acciones inmediatas, destacó un levantamiento de información junto a la Seremi de Educación para fiscalizar las fosas sépticas y cámaras de desengrasado de los 30 establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví, con el objetivo de identificar y eliminar posibles fuentes de malos olores que afectan a la población.

Asimismo, confirmó una reunión con Senapred para revisar y fortalecer los programas de prevención y respuesta ante desastres.

De cara al futuro, Pérez planteó la necesidad de cambiar la mirada sobre el territorio, dejando atrás la denominación de “zona de sacrificio” para avanzar hacia una “zona de oportunidades”, destacando el potencial de desarrollo asociado a la conectividad ferroviaria y a la modernización del sistema portuario, además de impulsar la discusión sobre instrumentos de planificación como el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Prenval).

"Quiero que las personas sientan que, en este gobierno, del presidente Kast, hay una persona que se siente y lo escucha, para mí eso es fundamental", concluyó.

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