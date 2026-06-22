Contraloría destapa masivo uso irregular de permisos de circulación: Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana lideran casos regionales

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23 de la Contraloría General constató la entrega generalizada de permisos de circulación de manera irregular, ya que, al momento de la renovación, los vehículos presentaban multas impagas o, por contraparte, sus dueños se encontraban en el registro de infractores de Transantiago.

El documento de la entidad fiscalizadora analizó la entrega de estos permisos en las 345 municipalidades del país, durante el período comprendido entre 2022 y 2025.

Para ello, se cruzaron datos como las patentes de vehículos, el permiso de circulación y la comuna de renovación, con el Registro de Multas de Tránsito no pagadas y con el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago.

De acuerdo con la Ley N° 18.287, los vehículos que registren multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año e impagas al momento del trámite en marzo del año siguiente, no podrán renovar su permiso de circulación a menos que cancelen dichas multas simultáneamente. No obstante, el CIC N° 23 de la Contraloría General constató que 322 municipios del país (93%) otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación irregularmente, pues dichas multas se mantenían impagas.

En la región de Valparaíso, el informe detectó que 36 de las 38 comunas renovaron permisos de circulación a vehículos que mantenían multas impagas, incumpliendo la normativa vigente. Según los antecedentes recopilados por la Contraloría, las comunas con mayor cantidad de permisos otorgados en estas condiciones fueron Valparaíso, con 1.696 renovaciones irregulares; Viña del Mar, con 1.309; Villa Alemana, con 982; Limache, con 797; Los Andes, con 770; y La Calera, con 589.

Más atrás aparecen Algarrobo con 531 permisos renovados pese a mantener multas pendientes, Zapallar con 496, Calle Larga con 370, Quillota con 365, Quilpué con 362, El Tabo con 332, San Felipe con 304, Casablanca con 296, El Quisco con 289 y Puchuncaví con 286.

El listado continúa con Papudo (189), Petorca (158), Santo Domingo (156), Santa María (134), Isla de Pascua (108), La Ligua (105), Quintero (104), Llay Llay (101), Rinconada (93), La Cruz (91), San Esteban (80), Catemu (66), Hijuelas (64), Panquehue (42), Olmué (34), Putaendo (26), Juan Fernández (22), Cabildo (21), Nogales (21) y Concón, con un caso detectado.

Además, el informe detalla que parte de estas renovaciones beneficiaron a familiares de funcionarios municipales y también a trabajadores de las propias casas edilicias. En ese ámbito, destacan Valparaíso, con 115 permisos renovados a familiares de trabajadores y 19 a funcionarios municipales; Los Andes, con 99 y 12 casos respectivamente; Limache, con 95 familiares y 7 funcionarios; Viña del Mar, con 49 familiares y 4 funcionarios; y El Tabo, con 22 familiares y 7 funcionarios.

Asimismo, se registraron casos en Santo Domingo (16 familiares y 3 funcionarios), La Calera (14 familiares), Quilpué (10 familiares y un funcionario), Villa Alemana (6 familiares), Zapallar (23 familiares y 4 funcionarios), además de otras comunas con cifras menores.

Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada N° 23 de la Contraloría General de la República, organismo que advirtió una práctica extendida a nivel nacional y que podría derivar en nuevas investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los municipios involucrados.

PURANOTICIA