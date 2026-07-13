Constituyen Mesa Provincial de Empleabilidad para impulsar la creación de puestos de trabajo en Quillota

Con una amplia participación de representantes del sector público, empresas, la academia y organizaciones vinculadas al ámbito laboral, Sence Valparaíso realizó la sesión inaugural de la Mesa Provincial de Empleabilidad 2026 de Quillota, instancia que busca fortalecer la articulación territorial y generar acciones concretas para mejorar las oportunidades laborales en la provincia.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural de La Calera, gracias al apoyo de la Municipalidad de la comuna, que facilitó sus dependencias para la realización del encuentro, junto al trabajo colaborativo de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de La Calera y la red territorial provincial, contribuyendo a convocar a los distintos actores relevantes del ecosistema laboral de la zona.

Durante la jornada se presentaron los avances alcanzados en la implementación de los acuerdos de la mesa regional del 2025, destacando las iniciativas desarrolladas junto a empresas del territorio para promover la empleabilidad y la capacitación laboral en dicho período. Asimismo, se abordaron los desafíos pendientes, especialmente aquellos relacionados con la contratación de mujeres y jóvenes, además de las oportunidades que surgirán a partir de los proyectos de inversión proyectados para provincia de Quillota.

La Mesa de Empleabilidad tiene como propósito fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados, promoviendo la identificación oportuna de necesidades de capital humano, el desarrollo de acciones formativas pertinentes y la generación de oportunidades de empleo vinculadas al crecimiento económico y a los proyectos de inversión presentes y futuros.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, sostuvo que "esta mesa reúne a los distintos actores de la provincia en una instancia de trabajo público-privada orientada a generar nuevas oportunidades laborales para las personas. Estamos iniciando una nueva etapa de trabajo con compromisos concretos desde el territorio, enfocada en identificar las necesidades de las empresas e invertir en la formación y capacitación de las y los trabajadores, para que el desarrollo de la provincia se traduzca en más y mejores empleos para su comunidad”.

Por su parte, la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, enfatizó que “observamos con especial atención las cifras de desempleo que afectan principalmente a mujeres y jóvenes. Por ello, esta mesa busca generar soluciones concretas y colaborativas que permitan impulsar empleos de calidad, formales y estables en el tiempo, transformando la coordinación entre instituciones en oportunidades reales para las familias del territorio”.

En tanto, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella, comentó que "hemos podido dialogar sobre la importancia de acercar las oportunidades laborales que hoy existen en las empresas a las personas que buscan empleo. La intermediación laboral es una herramienta clave para conectar de mejor manera la oferta y la demanda de trabajo y apoyar el desarrollo productivo de la provincia”.

Como entidad promotora del encuentro, el director regional (s) de Sence Valparaíso, Jaime Santander, valoró que "esta mesa nos permite avanzar desde el diagnóstico hacia la acción, construyendo acuerdos que contribuyan a mejorar la empleabilidad de las personas, especialmente de mujeres y jóvenes. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la vinculación entre capacitación, oportunidades laborales y necesidades reales de los sectores productivos, promoviendo empleos formales, de calidad y con proyección en el tiempo”.

La jornada contempló además un espacio de trabajo participativo enfocado en tres ejes estratégicos: proyectos de inversión, beneficios e incentivos al empleo e inclusión laboral femenina, permitiendo a los asistentes definir prioridades, compromisos y una hoja de ruta para el trabajo colaborativo durante 2026.

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