Consejo Regional de Valparaíso alerta por recortes y exige resguardar recursos para la región en discusión del Presupuesto 2027

El Consejo Regional (Core) de Valparaíso manifestó su rechazo a que el ajuste fiscal contemplado en la tramitación del Presupuesto 2027 se traduzca en una reducción de los recursos destinados a la inversión regional y sectorial, mediante un voto político que busca reunir a las distintas fuerzas políticas en defensa de los intereses del territorio.

El pronunciamiento pone el foco en la Partida 31, correspondiente al Financiamiento de los Gobiernos Regionales, y plantea la necesidad de resguardar la capacidad de inversión de las regiones, en medio de la discusión presupuestaria que se desarrolla en el Congreso Nacional.

En el documento, el Consejo Regional reconoce que el país enfrenta desafíos fiscales que requieren responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, sostiene que ese esfuerzo debe compatibilizarse con la mantención de una adecuada capacidad de inversión en las regiones y con el avance hacia una descentralización efectiva.

El texto advierte que las regiones mantienen brechas en infraestructura, conectividad, agua potable, saneamiento, desarrollo productivo, empleo y servicios públicos, por lo que una reducción de los recursos disponibles podría afectar la ejecución de iniciativas prioritarias para las comunidades.

Entre los acuerdos, el Core de Valparaíso resolvió expresar su rechazo a que el ajuste fiscal implique una disminución de los recursos destinados a la inversión regional y sectorial, con especial énfasis en áreas sociales como salud, educación y vivienda.

La preocupación también abarca sectores productivos como agricultura, minería y pesca, además de obras de infraestructura impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según plantea el voto político, estas inversiones tienen un impacto directo en el desarrollo territorial, la actividad económica y la generación de empleo, por lo que su continuidad resulta relevante para las comunas de la región.

Junto con ello, el órgano colegiado acordó solicitar al Ejecutivo y al Congreso Nacional que, durante la tramitación del Presupuesto 2027, evalúen las medidas necesarias para resguardar la capacidad de inversión de los gobiernos regionales y dar continuidad a las iniciativas comprometidas con las comunas.

Otro de los puntos centrales del documento es la defensa de la descentralización, entendida no solo como una transferencia de competencias desde el nivel central, sino también como la entrega de recursos suficientes, estabilidad financiera y capacidad para definir las prioridades de cada territorio.

El Core también planteó que la exigencia de una ejecución presupuestaria eficiente y transparente es compatible con la defensa de recursos suficientes para el desarrollo regional. En esa línea, el voto político convoca a las fuerzas representadas en el propio Consejo Regional, los Concejos Municipales y el Congreso Nacional a sostener una posición transversal y coordinada en defensa de los recursos y los intereses de la región de Valparaíso, más allá de las diferencias políticas.

El documento concluye que la responsabilidad fiscal y la responsabilidad territorial no son objetivos contrapuestos, sino que deben formar parte de una política de Estado orientada a avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre Santiago y las regiones.

PURANOTICIA