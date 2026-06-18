Consejo Regional aprueba $4.191 millones para extender programa de empleo que beneficia a cerca de 1.200 mujeres en Valparaíso

​El Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó una nueva extensión de los Programas de Inversión en la Comunidad PIC 2 y PIC 4, más conocidos como planes de generación de empleo para mujeres jefas de hogar, con una inversión de 4.191 millones de pesos ($4.191.904.651) para el financiamiento de la iniciativa entre julio y diciembre.

​El proyecto beneficia a un total de 1.199 mujeres (367 en PIC 2 y 832 en PIC 4), con lo cual tendrán la certeza de sus fuentes laborales hasta fines del presente año.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló como presidente del órgano colegiado que “este es un compromiso con recursos que administra el Gobierno Regional de Valparaíso y que tiene que ver con nuestro compromiso con la comunidad, con el territorio, porque este es un programa que afecta a las 38 comunas de la región. Espero que esta sea una buena noticia, a propósito de haber sido votado favorablemente el día de hoy, confirma nuestro compromiso con el trabajo y la dignidad de las personas”.

​En tanto, la presidenta de la Comisión de Inversiones, core Elsa Bueno, explicó que “se trata de una nueva extensión, desde a julio a diciembre, por más de $4.100 millones. Fue un acuerdo transversal, producto del trabajo del Gobierno Regional, de todos los consejeros regionales y de la mesa intersectorial de trabajo, integrada por las consejeras Tania Valenzuela, María Elena Ribilar y quien habla. Venimos trabajando desde el año pasado, con el objetivo de ir mejorando el programa”.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, agradeció "al Consejo Regional y también al señor Gobernador por esta aprobación unánime para mantener y continuar los planes ProEmpleo, que va a permitir dar una extensión a estas personas, hombres y mujeres. Estamos hablando de cerca de 1.200 personas donde el 90% son mujeres, para seguir trabajando en estos planes de emergencia. Esto significa, para el Core, un monto aproximado $4.200 millones".

​Por último, la dirigente del Sindicato Viña del Mar N°1, Marisi Meza, agradeció la extensión de la iniciativa, porque “el gobernador y este cuerpo colegiado no nos han abandonado nunca, sabemos que están con nosotros. Fue un compromiso y vemos que se ha cumplido, por lo que estamos muy contentas, ya que no se trata de mujeres, son familias las que reciben un sueldo precario y es su pan y su dignidad”.

Cabe hacer presente que entre 2021 y 2025, el Gobierno Regional de Valparaíso ha destinado más de $48.314 millones para financiar la continuidad del programa ProEmpleo, permitiendo mantener oportunidades laborales para miles de personas, lo que refleja el compromiso del Gore con el desarrollo social, la empleabilidad y el bienestar de las familias de la región de Valparaíso.

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