Consejo contra el Crimen Organizado reporta 30% de avance y fija monitoreo mensual de metas en la región de Valparaíso

Con un 30% de avance en el cumplimiento de las metas definidas para este año, sesionó este miércoles 17 de junio el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, instancia que reúne a las principales autoridades encargadas de la persecución penal, seguridad y fiscalización en la región de Valparaíso, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública.

La reunión correspondió a la primera sesión del Consejo bajo la actual administración y tuvo como objetivo revisar el estado de avance del plan de acción regional 2026, enfocado en cuatro fenómenos delictuales prioritarios: tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y lavado de activos.

La jornada fue encabezada por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, contando además con la participación de la fiscal regional, Claudia Perivancich; el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Guillermo Gálvez; el gobernador marítimo, teniente Carlos Cerda; el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres; además de representantes de Carabineros, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería y del Gobierno Regional.

Tras la sesión, el delegado Manuel Millones indicó que “es muy importante que los objetivos que se plantearon en el mes de enero, para este año son: tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y lavado de activos, y eso es tremendamente significativo en el sentido de los objetivos que se han trazado y además ahora se retoman. Cada mes vamos a realizar este consejo e iremos viendo cómo se cumplen las metas que estamos definiendo, cuáles son los alcances, las repercusiones, las dificultades y le corresponderá a las policías y a fiscalía evaluar las metas que fija cada unidad respecto al cumplimiento, ya que hablamos de las interagencias y de todos los organismos públicos cuyo objetivo es combatir estos delitos”.

Por su parte, el seremi Silva destacó que “tenemos un 30% de avance en los resultados que se han fijado en este consejo regional contra el crimen organizado y eso lo pueden ver las personas respecto a lo que se ha logrado desde marzo a la fecha, por ejemplo en términos de decomiso de cigarrillos, que corresponde al contrabando, que es una de las líneas de esta mesa; el desbaratamiento de organizaciones del crimen organizado que estaban desarrollando actividades de narcotráfico a través del puerto San Antonio, también el tráfico de elementos tecnológicos dado a conocer hace algunas semanas y muchos decomisos que revisamos cada semana en el comité policial y que son golpes a las organizaciones dedicadas al crimen organizado”.

En esa línea, durante el presente año se han desarrollado diversas acciones orientadas a reducir las brechas detectadas en los distintos ejes de trabajo, destacando importantes incautaciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, así como la detención de una banda criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en la comuna de La Ligua. A ello se suman procedimientos y operativos permanentes desarrollados por las policías a través de sus unidades especializadas.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, relevó el trabajo coordinado entre las instituciones que integran esta instancia, manifestando que “el Ministerio Público en la región siempre ha estado permanentemente participando en cada proyecto en el que se ha trabajado la realidad delictual, de manera de poder aportar con nuestra experiencia, con las cifras y estadísticas que nosotros llevamos a cabo y también con los aportes de medidas extraordinarias que se han venido adoptando, como por ejemplo la creación del Equipo Contra el Crimen Organizado que analiza e investiga las causas que en las que se generan, o bien homicidios o secuestros, en los que aparece vinculado el crimen organizado y se les da un abordaje distinto, prioritario, lo que nos ha permitido contar con resultados favorables en los últimos años".

A ello agregó que "naturalmente estamos en un proceso que se han incrementado la gravedad, la intensidad de muchos fenómenos criminales el uso de armas de fuego, la vinculación con otras aristas como el lavado de activos y, por lo tanto es un desafío permanente, nuestra intención al presentarnos en esta instancia de la mesa regional contra el crimen organizado tiene que ver con aportar desde la experiencia de la fiscalía”.

El Consejo Regional contra el Crimen Organizado de Valparaíso tiene como eje central la coordinación interinstitucional para enfrentar las principales amenazas vinculadas al crimen organizado en la zona. Para ello, la Seremi de Seguridad Pública actúa como Secretaría Técnica de la instancia, articulando el trabajo conjunto de policías, Fiscalía, Aduanas, Gendarmería, Directemar y otros organismos estratégicos.

La estrategia regional contempla metas específicas, fiscalizaciones conjuntas, intercambio de información y mesas de trabajo especializadas, con el objetivo de desarticular organizaciones criminales, perseguir sus fuentes de financiamiento y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos en el territorio regional.

PURANOTICIA