Conozca las compensaciones que entregarán las empresas eléctricas por los prolongados cortes de energía en la región de Valparaíso

Los sistemas frontales que han afectado a la región de Valparaíso durante los últimos días no sólo dejaron intensas precipitaciones, remociones en masa y problemas de conectividad, sino también prolongados cortes de suministro eléctrico que mantienen a decenas de miles de hogares sin energía.

En medio de los cuestionamientos al desempeño de las empresas distribuidoras y las solicitudes de investigación por parte de distintas autoridades, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, dio a conocer los mecanismos de compensación comprometidos por las compañías para los clientes afectados.

"Las empresas, independientemente de lo que establece la ley o independientemente de lo que puedan hacer los vecinos a través de estas demandas colectivas del Sernac, se han comprometido voluntariamente a lo siguiente", comenzó indicando.

Luego, precisó que "CGE, que tiene un área de concesión en la zona norte, va a reponer hoy día completamente los servicios y va a indemnizar con $40.000 a toda persona", y explicó que dicho beneficio se entregará "sin necesidad de acreditar el gasto", aunque aclaró que "cualquier gasto desde el punto de vista de elementos que haya perdido en la cocina o electrodomésticos tendrá que acreditarlo con boleta".

Asimismo, indicó que "en el caso de las compañías Chilquinta, Litoral y Casablanca, tienen una metodología distinta de compensación", detallando que toda persona que se haya visto afectada menor a 12 horas recibirá 1 UF, equivalente a $40.844; que quien haya tenido una afectación sobre 48 horas obtendrá 2,5 UF; y que toda postergación de consumo eléctrico sobre 48 horas será compensada con 3 UF.

Respecto de las eventuales sanciones por las interrupciones del suministro, el delegado explicó que "eso le corresponde a la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), que es el único organismo que tiene competencias sobre las empresas eléctricas, no el Seremi de Energía".

A ello agregó que "eso hoy día lo planteamos" y, en ese contexto, advirtió que "hay que reconocer que tenemos una debilidad institucional porque la SEC sólo tiene cuatro funcionarios para toda la región", concluyendo que "son ellos quienes fiscalizan si las empresas están cumpliendo o no con lo que han señalado respecto a la cantidad de cuadrillas y la reposición del sistema de energía".

Mientras continúa el proceso de reposición del suministro eléctrico en distintos puntos de la región de Valparaíso, las compensaciones anunciadas por las empresas y la eventual fiscalización de la SEC seguirán siendo parte del debate sobre la respuesta que tuvieron las distribuidoras frente a una de las emergencias climáticas más complejas registradas durante este invierno.

PURANOTICIA