Conozca el ambicioso proyecto que busca instalarse a un costado del Hospital Biprovincial Quillota Petorca

Un proyecto privado que se emplazaría frente al Hospital Biprovincial Quillota Petorca busca mejorar la oferta disponible para los pacientes del recinto, así como para las visitas y funcionarios del lugar.

Se trata de Núcleo Med, iniciativa privada de alrededor de 7 mil metros cuadrados, impulsada por Felipe Merello, propietario del terreno, junto al Grupo Santolaya, de acuerdo a lo señalado por El Observador.

En un comienzo el proyecto comenzó como un estacionamiento, pero fue ahí cundo se dieron cuenta las necesidades del sector, según lo explicado por el propio Merello.

“Nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de necesidades que tiene la gente que trabaja y va al hospital”, indicó al medio mencionado anteriormente.

El proyecto Núcleo Med contempla una inversión estimada entre 300 mil y 400 mil UF (entre $12.400 millones y $16.500 millones), la cual será financiada plenamente con recursos privados, lugar que estaría evaluando incorporar una clínica o centro de diagnóstico, además de estar en conversaciones con farmacias, servicios ortopédicos, gimnasios, alimentación, entre otros establecimientos.

Si todo marcha como lo tienen previsto, esperan obtener los permisos a fines de este año o comienzos del próximo, para comenzar las obras durante el 2027, y así poder inaugurar el recinto el año 2028.

Fuente e imagen: El Observador

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