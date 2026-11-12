Conocido influencer chileno fue detenido con 151 kilos de marihuana en operativo antidrogas en La Ligua

El influencer y streamer chileno conocido como Merello fue detenido en el marco de un operativo antidrogas realizado por el OS7 de Carabineros en la comuna de La Ligua, región de Valparaíso, según consignó The Clinic. El procedimiento se llevó a cabo el pasado 31 de octubre, en el kilómetro 163 de la Ruta 5 Norte, sector de Longotoma, donde se incautaron 151 kilos de marihuana que eran transportados en la parte posterior de una camioneta roja.

Durante las diligencias, desarrolladas en coordinación con la Fiscalía Local de Los Andes, Carabineros identificó otros dos vehículos que cumplían funciones de vigilancia y cobertura para facilitar el traslado de la droga. El operativo terminó con la detención de cinco hombres chilenos, de entre 21 y 43 años, entre ellos el creador de contenido. Además, se incautaron tres automóviles, $987.000 en efectivo, nueve teléfonos celulares y dos equipos de comunicación portátil.

Respecto al procedimiento, el fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, entregó detalles sobre las diligencias y el recorrido que realizaba el cargamento interceptado en la carretera.

“Se llevó a cabo diligencias investigativas dirigida por la Fiscalía Local de Los Andes en conjunto con personal de OS7 Carabineros de Aconcagua, la cual culminó con la detención de cinco personas, la incautación de tres vehículos y el decomiso de más de 150 kilos de marihuana que era transportada por estas personas, quienes se dirigían desde la zona norte hasta la zona central del país”, explicó el representante del Ministerio Público.

Tras su detención, los cinco imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para el respectivo control de detención y formalización. En la instancia se establecieron distintas medidas cautelares según la participación de cada uno de los involucrados, entre ellas el arresto domiciliario para Merello.

“Fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, quedando algunos de ellos con medidas cautelares y otros con cautelares de mayor intensidad como prisión preventiva. La investigación tiene un plazo de cuatro meses para realizar la diligencia”, agregó el persecutor.

Merello es conocido en el mundo digital por sus transmisiones en vivo y contenido relacionado con videojuegos en la plataforma Kick. También forma parte de la Selección de Fútbol de Creadores de Chile. En el ámbito mediático, el streamer había sido vinculado sentimentalmente desde mediados de octubre con la exchica reality y ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth “Skar” Labra.

PURANOTICIA