Conmoción en Casablanca por accidente fatal en ruta a San Antonio: dos fallecidos y 20 lesionados deja violenta colisión frontal

Al menos dos personas perdieron la vida y más de 20 resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en Casablanca, región de Valparaíso.

La emergencia fue protagonizada por un automóvil y un bus interprovincial, en la ruta G-962-F, que une a la comuna antes mencionada y a la de San Antonio.

Un bus de la empresa Pulllman que se dirigía desde San Antonio a Valparaíso colisionó de manera frontal con un automóvil, cuyos ocupantes fallecieron.

Más de 20 personas que iban al interior del vehículo de transporte resultaron con lesiones de diversa consideración.

Cabe señalar que cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Casablanca fueron despachadas a la emergencia que se produjo la tarde de este lunes en el sector de Lagunillas.

También llegaron al lugar funcionarios de Carabineros y personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (Samu).

PURANOTICIA