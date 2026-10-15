¿Conflicto de intereses en la reconstrucción? Empresa ligada a sobrino del Presidente Kast construye proyecto en Viña del Mar

En medio del proceso de reconstrucción habitacional tras el devastador megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, un proyecto de 240 departamentos en Reñaca Alto, tiene entre sus antecedentes societarios un vínculo familiar con nada más ni nada menos que el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Se trata de Esteban Maira Kast, sobrino del Mandatario, quien posee un porcentaje de una sociedad vinculada a la constructora y figura como uno de sus administradores. El proyecto contempla 72 departamentos para familias damnificadas por la tragedia, un antecedente que plantea la necesidad de examinar los eventuales conflictos de intereses asociados a la participación de un familiar directo del Presidente en una empresa vinculada a una iniciativa habitacional desarrollada en el marco de un programa estatal.

iSiete Constructora es la firma que desarrolla un conjunto habitacional en la parte alta de la Ciudad Jardín, que contempla 240 departamentos. De ese total, 72 unidades –equivalentes al 30%– están destinadas a familias afectadas por el megaincendio, mientras que las 168 restantes corresponden a familias regulares.

Uno de los antecedentes que pone el foco sobre esta empresa es la participación de Esteban Maira Kast, sobrino del Presidente Kast, en Isiete Servicios de Consultoría Inmobiliaria Limitada, sociedad que aparece vinculada a la constructora. De acuerdo a documentos societarios publicados en el Diario Oficial, Maira Kast posee parte de los derechos sociales y figura como facultado para administrar y representar a la firma.

La participación empresarial del familiar del Mandatario adquiere especial relevancia al considerar que el proyecto habitacional está acogido al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, correspondiente al programa DS49, y que una parte de sus departamentos se destinará a familias que perdieron sus hogares durante la emergencia de 2024.

VÍNCULO SOCIETARIO

La publicación del Diario Oficial del 15 de febrero de 2025 entrega detalles de la estructura de iSiete Servicios de Consultoría Inmobiliaria Limitada. El extracto señala que, mediante escrituras otorgadas el 19 de diciembre de 2024 y el 11 de febrero de 2025, las partes acordaron resciliar y dejar sin efecto una operación anterior que había transferido la totalidad de los derechos sociales a La Esmeralda SpA.

La operación original, fechada el 31 de mayo de 2024, había significado la venta de todos los derechos sociales de Isiete y su disolución de pleno derecho. Pero con el acuerdo posterior, se revirtió esa operación y se restableció la composición societaria anterior. De esa manera, la sociedad volvió a quedar integrada por Imperial Servicios Profesionales Limitada, Esteban Maira Kast, Felipe Ignacio Doren Villaseca, Francisco Ignacio Álamos Rojas y Juan Pablo Gazmuri Berdichevsky.

El documento al que accedió Puranoticia.cl establece que Maira Kast aportó $40.000 de un capital total de $1 millón por una parte de los derechos de la compañía. Además, lo identifica entre las cuatro personas a las que corresponde la administración y representación de la sociedad, facultadas para actuar conjuntamente de a dos.

Aunque su nombre no aparece entre los integrantes del equipo que iSiete presenta en su sitio web, antecedentes de InfoLobby a los que accedió este medio dan cuenta de que el sobrino del Presidente ha participado en al menos tres audiencias vinculadas a la empresa: una en calidad de lobista y otras dos como gestor. Estos registros constituyen un antecedente adicional sobre su vinculación con la mencionada firma.

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN

Información del Serviu Valparaíso detalla que el proyecto Reñaca Alto se emplaza en Camino Internacional N° 1.380, en Viña del Mar, y contempla un total de 240 departamentos, distribuidos en dos copropiedades de 120 unidades cada una.

De acuerdo con esos antecedentes, 72 viviendas están destinadas a familias damnificadas por el megaincendio de 2024 y otras 168 a familias regulares. El conjunto incorpora ascensores, accesibilidad universal, iluminación LED, áreas deportivas y recreativas, salas multiuso y quinchos en las azoteas.

El proyecto considera, además, condiciones de postulación diferenciadas según el tramo del Registro Social de Hogares (RSH). Entre los requisitos informados figuran el ahorro mínimo exigido, la residencia en Viña del Mar y las condiciones específicas para quienes ya cuentan con un subsidio habitacional DS49 sin aplicar.

SAN BERNARDO

Pero el de Reñaca Alto no es el único proyecto habitacional que tiene la constructora ligada al sobrino del Presidente Kast, pues también materializan al menos otros dos en la comuna de San Bernardo: el Condominio Siete Horizontes I y el Condominio Siete Horizontes II. El primero cuenta con 568 unidades, en 21.902 metros cuadrados; mientras que el segundo contempla 426 unidades en 24.092 metros cuadrados.

De hecho, el pasado 9 de octubre, más de 90 familias viajaron desde San Bernardo al Ministerio de Vivienda para agradecer por sus casas. Al respecto, Poduje expresó en sus redes sociales que "quiero agradecer a las familias de Siete Horizontes 1 y 2 de San Bernardo. Llegaron al Ministerio a compartir la alegría de haber sido seleccionadas para sus viviendas. Para nosotros, este es el verdadero sentido de nuestro trabajo: acompañar a las familias y ayudar a que el sueño de la casa propia empiece a hacerse realidad. Gracias por venir a compartir esta alegría".

No obstante, al revisar las inhabilidades legales para contratar con el Estado, amparadas en la Ley N° 19.886, se establecen impedimentos que los órganos del Estado contraten con empresas donde los directivos o socios mayoritarios tengan un parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive con las altas autoridades del organismo contratante (como Jefes de Servicio o Ministros) o con el Presidente de la República, como es el caso del sobrino de José Antonio Kast.

De esta manera, la presencia de Esteban Maira Kast como socio en iSiete activaría de manera inmediata la inhabilidad legal, imposibilitando que su firma celebre determinados contratos de suministro o licitaciones directas con los ministerios y servicios centralizados que dependen justamente de su tío, el Presidente Kast.

EN LOS PASILLOS DE LA MONEDA

Una vez obtenidos todos los antecedentes, se hicieron las consultas a altas fuentes en el palacio de La Moneda, quienes señalaron que Esteban Maira Kast habría dejado de ser accionista de iSiete el pasado 12 de marzo de 2026, vale decir un día después que asumiera el Presidente Kast, y ya con el proyecto en Reñaca Alto en marcha.

De igual manera, indicaron que el sobrino del Mandatario habría dejado de tener poderes de administración en la empresa también en marzo de 2026, cuatro meses después que Kast resultara electo tras la segunda vuelta de la Elección Presidencial.

Las fuentes de este medio en el Gobierno también precisan que los proyectos DS49 de Reñaca Alto y de San Bernardo habrían sido adjudicados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) los años 2023 y 2024, es decir, bajo la administración del Presidente Boric, cuando el Minvu era liderado por el ministro Carlos Montes.

INTERROGANTES ABIERTAS

La relación familiar entre Esteban Maira Kast y el Presidente José Antonio Kast no demuestra, por sí sola, que exista alguna irregularidad –al menos en el proyecto de Reñaca Alto–. Tampoco los antecedentes societarios disponibles permiten afirmar que el Mandatario haya intervenido en la contratación, ejecución o fiscalización de las obras.

Bajo este escenario, la responsabilidad institucional recae en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por Iván Poduje, quien debe velar por la fiscalización y el cumplimiento de las condiciones de los proyectos habitacionales vinculados a la reconstrucción. Esto adquiere especial relevancia porque la empresa involucrada contempla en su estructura societaria a Esteban Maira Kast, sobrino del Presidente José Antonio Kast, quien es, a su vez, el jefe directo del ministro.

De esta manera, estos antecedentes sitúan bajo escrutinio la forma en que Iván Poduje ejerce sus labores de supervisión sobre un proyecto asociado a una empresa vinculada familiarmente al jefe de Estado, y la necesidad de que existan garantías verificables de imparcialidad y transparencia; todo esto, mientras a algunas cuadras de distancia, en el Olivar, cientos de familias siguen sufriendo la incertidumbre de no saber qué pasará con sus casas prácticamente construidas y donde justamente la fiscalización del titular del Minvu fue implacable y sin piedad, a pesar del peritaje judicial que dijo otra cosa.

PURANOTICIA