Confirman suspensión de clases para este miércoles 22 en toda la región de Valparaíso, excepto en Juan Fernández y Rapa Nui

Tal como lo adelantó Puranotica.cl, el Gobierno confirmó la suspensión de clases para la región de Valparaíso continental, luego que más de 200 recintos presentaran distintos niveles de afectación a raíz de los intensos sistemas frontales que han golpeado la zona en los últimos días.

Quedan excluidas de la decisión, las comunas de Rapa Nui y Juan Fernández, que desarrollarán sus actividades educacionales con normalidad.

La medida, que rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media, fue comunicada por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, finalizada la reunión de coordinación que diariamente sostienen las autoridades con Senapred para monitorear la emergencia.

La decisión busca evitar exponer a estudiantes, docentes y asistentes de la educación, considerando que numerosos establecimientos registrarían daños que impedirían desarrollar las actividades con normalidad, además de problemas asociados a accesos, conectividad y servicios básicos.

El anuncio también se produce durante el día en que el Ejecutivo recibió una ola de críticas por la suspensión de clases informada durante la mañana de este martes, cuando miles de estudiantes y trabajadores ya se dirigían a sus establecimientos. Parlamentarios de la región cuestionaron la demora en la decisión, mientras que el propio delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, reconoció que la determinación idealmente debió haberse adoptado la noche anterior.

En paralelo, algunos sostenedores ya habían comenzado a informar suspensiones parciales para este miércoles. Es el caso del SLEP Costa Central, que comunicó el retorno de la mayoría de sus establecimientos, aunque mantendría sin clases a 27 jardines infantiles, escuelas y liceos de Concón, Puchuncaví y Viña del Mar debido a las consecuencias del sistema frontal.

Cabe señalar que este miércoles 22 de julio también se suspenderán las clases en Tierra Amarilla, región de Atacama, y en las comunas de San José de Maipo, Tiltil y Melipilla en la región Metropolitana.

Asimismo,de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades anteriormente, también estarán suspendidas las actividades lectivas en las 15 comunas de la región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, en la región de Atacama.

(Imagen: Andrés Pérez / La Tercera)

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