Confirman suspensión de clases para este lunes 20 de julio en la región de Valparaíso tras sistema frontal

A raíz de las consecuencias del sistema frontal que afecta a la zona centro norte del país, el Gobierno anunció la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en establecimientos educacionales de tres regiones.

El Ministerio de Educación informó que la medida, de carácter preventivo, se aplicará en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama, en la región de Coquimbo, y en la región de Valparaíso, a excepción de las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

También anunciaron que durante esa misma jornada se suspenderán las actividades lectivas en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, a excepción de las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

La medida, de carácter preventivo, regirá para los establecimientos públicos y privados que impartan los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya indicadas.

En Senapred, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que la medida se adoptó "en relación a los antecedentes técnicos disponibles".

Añadió que "hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo y de la provincia del Huasco en la Región de Atacama".

"En esa misma línea, anunciamos suspensión de clases en toda la Región de Valparaíso, zona continental, manteniéndose Isla de Pascua fuera de esta medida", añadió.

Las regiones de Valparaíso y de Coquimbo, junto con la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, se encuentran en alerta roja por el evento meteorológico.

Ante esto, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó esta medida, asegurando que “después de un análisis, el ministerio de educación determinó suspender las clases”, añadiendo que se mantendrán “turnos éticos para mantener la alimentación escolar, y asegurar que los niños tengan lo básico para sustentarse”.

Además, la autoridad sostuvo que “muchos colegios se han visto afectados con voladuras de techos, inundaciones y anegamientos, por lo que es relevante que el personal durante este lunes revisen si están las condiciones para que os niños vuelvan a clases”.

PURANOTICIA