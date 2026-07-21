Confirman suspensión de clases en toda la región de Valparaíso por fuerte temporal

Las intensas precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento que afectan a la región de Valparaíso llevaron a las autoridades a suspender las clases de este martes 21 de julio en los establecimientos educacionales, como medida preventiva para resguardar la seguridad de las comunidades escolares.

La decisión fue adoptada por las respectivas autoridades de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación.

Por ejemplo, desde el SLEP Valparaíso, a través de un comunicado dirigido a las comunidades educativas, informaron que "en consideración a las fuertes ráfagas de vientos y lluvias en la comuna, (...) se tomó la decisión de suspender clases para hoy para los establecimientos pertenecientes a SLEP Valparaíso, con excepción de la comuna de Juan Fernández".

Asimismo, indicaron que "estaremos informando novedades durante el transcurso del día".

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